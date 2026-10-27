Mustapha Hadji, legenda timnas Maroko, menegaskan bahwa Maroko berhak menjuarai Piala Afrika 2025 atas Senegal berdasarkan regulasi Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF", seraya menyebut bahwa wasit laga final yang terkenal itu, Jean Jacques Ndala asal Kongo, telah melakukan kesalahan besar.

Hadji berkata, dalam wawancara video untuk Kooora yang akan dipublikasikan kemudian, "Sepak bola tunduk pada aturan, dan aturan menyatakan bahwa jika para pemain keluar dari lapangan maka ada sanksi, dan secara umum saya berharap krisis ini tidak terulang demi masa depan sepak bola Afrika."

Mengenai apakah ia memperkirakan putusan yang berpihak kepada Maroko, ia berkata, "Insya Allah, karena Maroko tidak melakukan kesalahan apa pun, sementara para pemain Senegal keluar dari lapangan, sehingga aturan menyatakan bahwa Maroko berhak merebut kembali gelar Piala Afrika."

Terkait tuntutan Senegal untuk membatalkan keputusan "CAF" dan merebut kembali gelar benua tersebut, karena wasit telah menyelesaikan pertandingan sehingga hasil yang diraih di lapangan harus diakui, Hadji melontarkan kecaman kepada wasit asal Kongo itu.

Ia menjelaskan, "Saya menilai wasit melakukan kesalahan besar ketika memutuskan untuk menyelesaikan pertandingan setelah para pemain Senegal keluar, dan yang aneh adalah wasit teknologi video asisten serta para pejabat Konfederasi Afrika membiarkan wasit mengambil keputusan sendirian tanpa campur tangan mereka."

Mantan bintang Maroko itu melanjutkan, "Orang-orang Senegal mengetahui aturan, dan mereka tahu betul apa yang terjadi. Memang benar mereka memenangkan pertandingan di lapangan, tetapi mereka menyadari bahwa wasit mengambil keputusannya demi menjaga agar pertandingan tetap berlanjut tanpa masalah yang lebih besar."

Kemudian ia menambahkan, "Namun, aturan CAF dan FIFA menyatakan bahwa dalam hal para pemain keluar dari lapangan lebih dari 10 atau 15 menit maka harus ada sanksi."

"Menolak keputusan CAS akan merugikan masa depan Afrika"

Mengenai apakah ia memperkirakan adanya penolakan dari publik Maroko terhadap putusan tersebut jika berpihak kepada Senegal, Hadji menjawab, "Saya berharap putusan final berlaku bagi semua pihak, siapa pun itu, tetapi insya Allah keputusannya berpihak kepada Maroko."

Bintang yang meraih penghargaan Pemain Terbaik Afrika pada tahun 1998 itu menegaskan, "Kami berbicara tentang aturan sepak bola, kami tidak mencuri trofi tanpa hak, melainkan kami memenangkannya sesuai aturan berdasarkan kejadian yang berlangsung di lapangan."

Terkait kemungkinan banding atas keputusan yang ditunggu-tunggu dari "CAS", Hadji mengakhiri pembicaraannya dengan berkata, "Saya menilai sulit untuk melangkah lebih jauh lagi dalam kasus ini, terutama karena hal itu akan merugikan masa depan sepak bola di Afrika. Saya ingin dunia tahu bahwa ada aturan yang mengatur sepak bola Afrika."

Apa detail krisis Maroko dan Senegal?

Timnas Senegal mengalahkan tuan rumah Maroko dengan skor 1-0 pada laga final yang digelar di Rabat pada 18 Januari lalu.

Namun, CAF kemudian menerima banding yang diajukan Federasi Sepak Bola Maroko untuk menetapkan Maroko sebagai pemenang gelar akibat mundurnya para pemain Senegal dari lapangan, sebagai protes atas keputusan Ndala yang menetapkan penalti bagi tuan rumah pada menit-menit terakhir waktu normal pertandingan.

Meski demikian, Federasi Senegal tidak menyerah, mereka mengajukan banding atas keputusan bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya dari CAF tersebut ke Pengadilan Arbitrase Olahraga "CAS" di Swiss.

Pengadilan tersebut pun menggelar sidang dengan dihadiri perwakilan Maroko, Senegal, dan CAF pada Oktober ini untuk memutuskan perkara tersebut, serta mengumumkan bahwa keputusan final akan diumumkan pada akhir November mendatang.