Mustapha Hadji, legenda timnas Maroko, menjelaskan penyebab kesulitan yang dialami Maroko di ajang Piala Afrika, pada saat tim ini meraih hasil-hasil istimewa di Piala Dunia.

Timnas Maroko mencapai babak semifinal Piala Dunia 2022, dalam pencapaian terbaik Arab dan Afrika sepanjang sejarah, sebelum melanjutkan ketajamannya dan mencapai perempat final pada edisi berikutnya.

Namun demikian, timnas Maroko tidak meraih keberhasilan serupa di Piala Afrika, karena dari 20 edisi mereka hanya meraih gelar sekali, yaitu pada 1976, atau 50 tahun lalu, sementara penentuan identitas juara edisi 2025 masih tergantung pada keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga "CAS".

Selain mencapai partai final pada edisi terakhir turnamen, timnas Maroko sebelumnya pernah mencapai babak yang sama pada edisi 2004 sebelum kalah dari saudaranya Tunisia yang bertindak sebagai tuan rumah.

Pertandingan berikutnya MAR Africa Cup of Nations Qualification 15.00 NER

Mengenai penyebab perbedaan ini, Hadji berkata, dalam wawancara berupa video untuk Kooora yang akan dipublikasikan nanti, "90% pemain timnas Maroko pada dasarnya berasal dari Eropa yang tidak terbiasa bermain di lapangan-lapangan Afrika".

Sebaliknya, Hadji menyebut timnas Mesir, peraih gelar Piala Afrika terbanyak, menilai bahwa kebiasaan para pemainnya dengan atmosfer Afrika memberi mereka keunggulan di turnamen ini.

Ia menjelaskan, "90% pemain timnas Mesir misalnya adalah orang Mesir yang tumbuh di Mesir dan terbiasa dengan kondisi atmosfer di benua hitam".

Hadji menambahkan, "Timnas Maroko mencapai final Piala Afrika dua kali, di Tunisia pada 2004 dan di Maroko pada 2025, tetapi mereka gagal setiap kali turnamen digelar di negara-negara non-Arab dengan atmosfer sulit seperti Gabon dan Kamerun".

Legenda Maroko itu menutup pernyataannya terkait hal ini dengan mengatakan, "Pemain Maroko yang datang dari Eropa juga kehilangan motivasi setiap kali bermain di Afrika, berbeda dengan ketika menyangkut Piala Dunia, dan kami berharap situasi ini berubah di masa depan".

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