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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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"Mustahil mereka bisa menang": Bintang Inggris lontarkan prediksi mengejutkan sebelum El Clasico

Barcelona
Real Madrid
Barcelona vs Real Madrid
LaLiga
Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Real Madrid vs Sevilla
Sevilla
Spanyol

Pukulan bagi Real Madrid

Kurang dari sepekan menjelang Clasico yang dinanti-nanti, suhu laga terbesar di sepak bola Spanyol mulai naik ke titik tertingginya, dengan pernyataan-pernyataan panas yang menempatkan Real Madrid di kursi pesakitan dan secara langsung meragukan kemampuan mereka untuk menandingi Barcelona.

Dua rival tradisional ini memasuki pekan Clasico dengan moral yang sama sekali berbeda, meski di atas kertas keduanya setara dalam segala hal. Setelah kemenangan besar Barcelona atas Real Betis dengan skor 5-2, dan Real Madrid yang menghancurkan Sevilla empat gol berbalas satu, kedua tim bertengger di puncak klasemen dengan selisih enam poin dari pesaing terdekat mereka. Namun penampilan di dalam lapangan menceritakan kisah yang berbeda.

Sementara anak-anak asuh pelatih Jerman Hansi Flick menyajikan sepak bola kolektif yang menghibur dan mengendalikan pertandingan dengan begitu mudah, Real Madrid di bawah kepemimpinan Jose Mourinho tidak memberikan kesan yang sama meyakinkan, meski meraih hasil-hasil besar, karena tim itu masih jelas bergantung pada solusi-solusi individu.

Perbedaan ini menjadi inti perdebatan hangat dalam program terkenal "Golazo" di jaringan "CBS Sports", di mana mantan striker Inggris Troy Deeney melontarkan kejutan berkaliber berat dengan pernyataan keras yang dikutip surat kabar Spanyol "AS".

Deeney berkata dengan nada tegas yang tidak bisa ditafsirkan lain: "Mustahil bagi mereka untuk mengalahkan Barcelona. Mereka adalah tim yang penuh dengan individualitas melawan tim terbaik."

Mantan bintang Watford itu tidak berhenti pada serangan tersebut, melainkan melangkah lebih jauh dengan memprediksi skenario kacau di Clasico. Ia menambahkan: "Dengan pengetahuan saya tentang Mourinho dan caranya mengelola pertandingan-pertandingan besar seperti ini, mungkin akan ada kartu merah."

Meski mengkritik tajam sistem Real Madrid, Deeney tetap menyoroti satu titik terang di tim Los Blancos, dengan memuji penampilan luar biasa bintang muda Yan Diomande, yang menunjukkan kredensialnya dengan kuat dalam beberapa pertandingan terakhir.

Deeney menyebut bahwa kilau Diomande akan menempatkan Mourinho dalam kesulitan nyata saat Vinicius Junior kembali dari sanksi larangan bermain. Ia berkata: "Mourinho harus berpikir matang soal bagaimana menangani Vinicius ketika masa hukumannya berakhir, setelah penampilan istimewa yang ditunjukkan Diomande."

Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Hal itu akan menempatkannya dalam posisi yang sangat sulit, karena tidak memainkan Vinicius dan membiarkannya di bangku cadangan merupakan masalah besar di dalam ruang ganti."


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