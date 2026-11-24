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Pelatih Sporting Paulo Fonseca mengatakan bahwa "mustahil melakukan analisis" terhadap Manchester United asuhan Mauricio Pochettino menjelang laga Liga Champions di Lisbon pada Rabu. Setelah Leny Yoro diusir pada menit kedelapan di Anfield, Fonseca beralih mempelajari rekaman pertandingan saat Pochettino menangani Amerika Serikat. Meski demikian, ia menolak menyebut Manchester United "rapuh".

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Fonseca belum punya gambaran jelas tentang United asuhan Pochettino

Fonseca mengakui bahan yang bisa ia pelajari untuk menghadapi United sangat terbatas karena Pochettino baru memimpin satu pertandingan. Laga tersebut, kekalahan 4-0 dari Liverpool, diwarnai kartu merah Yoro pada awal pertandingan, yang kemudian dibatalkan setelah banding.

"Delapan menit, lalu kartu merah. Mustahil melakukan analisis," kata Fonseca, seperti dilaporkan BBC Sport. "Saya mencoba melihat Pochettino saat menangani Amerika Serikat dan solusi seperti apa yang ia gunakan. Ada beberapa informasi, tetapi sangat sulit untuk memprediksinya."

Fonseca menolak menyebut United "rapuh"

Meski United berada di posisi ke-19 Liga Primer, Fonseca menolak anggapan bahwa mereka rentan. "Saya tidak sependapat dengan pemikiran itu," katanya. "Manchester adalah tim hebat. Saya tidak terlalu percaya bahwa tim hebat itu rapuh."

Ia menunjuk laga terakhir United di Liga Champions, ketika mereka bangkit dari ketertinggalan 2-0 untuk mengalahkan Roma 3-2. "Apalagi, ketika mereka memiliki pelatih kepala baru dan pemain-pemain kelas dunia seperti itu, sangat sulit diprediksi apakah mereka akan tampil bagus atau buruk," tambahnya.

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Kemerosotan United di kompetisi domestik

United belum meraih kemenangan di Liga Primer sejak Agustus dan telah kebobolan 19 gol dalam enam pertandingan terakhir. Situasi itu membuat Pochettino menghadapi tugas berat setelah menggantikan Michael Carrick pada jeda internasional.

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Fonseca, yang ditunjuk pada 4 November setelah Sporting menebus kontraknya di Lyon, juga baru menjalani perannya dan belum punya banyak waktu untuk menerapkan gagasannya sendiri kepada tim. Bek Eduardo Quaresma telah memperingatkan rekan-rekan setimnya agar tidak meremehkan United .

Duel di Lisbon menanti

Sporting menjamu United di Estadio Jose Alvalade pada Rabu malam, dengan Yoro sudah diizinkan bermain.

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Pochettino sangat membutuhkan hasil positif untuk meredakan tekanan setelah awal masa kepelatihannya yang kacau.