Sejumlah laporan media mengungkap perkembangan baru terkait masa depan pemain asal Prancis, Karim Benzema, bersama Al Hilal Arab Saudi, di tengah situasi tidak menentu yang menyelimuti statusnya jelang bergulirnya musim baru Liga Roshn Saudi.

Menurut jurnalis Inggris Ben Jacobs, manajemen Al Hilal telah memulai pembicaraan dengan Benzema untuk menentukan masa depannya, di saat klub tersebut terus mengkaji opsi-opsi lini serang mereka di bursa transfer musim panas.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa Benzema bersikeras mendapatkan peran utama di dalam tim, dan tidak berkeinginan untuk bertahan jika ia akan dicoret dari perhitungan tim pelatih atau berubah menjadi pemain cadangan pada musim mendatang.

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Laporan itu menambahkan bahwa penyerang Prancis tersebut sepenuhnya menolak skenario yang beredar di sejumlah media Arab Saudi, yang menyebut ia akan didaftarkan hanya untuk tampil di pertandingan Liga Champions Asia Elite, tanpa masuk dalam skuad tim untuk kompetisi lokal.

Di sisi lain, Al Hilal masih terus memantau bursa penyerang, di mana mereka mengkaji kemungkinan mendatangkan seorang ujung tombak baru selama periode transfer saat ini, yang bisa menjadi faktor penentu dalam menentukan masa depan Benzema bersama sang "Pemimpin" dalam pekan-pekan mendatang.

Perlu dicatat bahwa Benzema bergabung dengan Al Hilal pada Januari lalu, namun ia gagal menunjukkan kualitasnya terutama pada laga-laga besar, dan meski kehadirannya, sang Pemimpin tidak mampu meraih gelar Liga Roshn maupun Liga Champions Asia.