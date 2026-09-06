Nice menerima pukulan telak setelah dipastikannya cedera yang dialami bek mereka, Antoine Mendy, berupa robeknya ligamen anterior lutut kiri, sehingga pemain internasional Senegal itu harus absen dari lapangan selama beberapa bulan. Ini menjadi kerugian tambahan bagi tim setelah bermain imbang melawan Le Mans dengan skor (1-1).

Pemeriksaan medis yang dijalani Mendy pada Minggu ini memastikan tingkat keparahan cedera yang ia alami selama pertandingan, setelah ia terjatuh dengan posisi yang salah pada lutut kirinya, sehingga membenarkan kekhawatiran tim medis mengenai seriusnya kondisi tersebut.

Mendy masuk sebagai pemain pengganti sekitar seperempat jam sebelum pertandingan berakhir, namun ia tidak mampu menuntaskan laga dan meninggalkan Stadion Allianz Riviera dengan jelas menahan rasa sakit yang hebat di lututnya.

Dengan demikian, Nice tidak hanya keluar dari pertandingan dengan kehilangan dua poin, tetapi juga kehilangan salah satu pemainnya untuk jangka waktu yang lama, setelah pemeriksaan mengungkap cedera yang akan menjauhkannya dari lapangan selama beberapa bulan, sambil menunggu penentuan durasi absen secara lebih akurat sesuai dengan proses pengobatan dan pemulihan.