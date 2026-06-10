Musim yang bersejarah... Liga Saudi menaklukkan Asia dengan gaya "Premier League"

Liga Roshen Saudi akan menorehkan sejarah pada musim depan, setelah memutuskan untuk merambah benua Asia dengan cara yang mirip dengan Liga Primer Inggris.

Asosiasi Sepak Bola Saudi (PSSA) mengumumkan pada hari Rabu ini bahwa 8 timnya akan berpartisipasi dalam kompetisi luar negeri pada musim depan, baik di tingkat Asia maupun Teluk.

Klub-klub Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli, dan Al-Qadsia akan langsung berpartisipasi dalam Liga Champions Asia untuk tim-tim elit mulai dari fase grup, sementara Al-Ittihad akan memulai turnamen dari babak kualifikasi saat menghadapi Al-Jazira dari Uni Emirat Arab.

Di sisi lain, klub Al-Taawoun akan berpartisipasi dalam Liga Champions Asia 2, bersama dengan klub Al-Ittifaq dan Neom yang berpartisipasi dalam Liga Champions Teluk untuk klub-klub.

Musim ini akan menjadi yang terbesar dalam hal partisipasi klub-klub Liga Roshen di turnamen luar negeri, setelah jumlah klub Saudi meningkat dari 3 menjadi 5 di turnamen elit, dan dari 1 menjadi 2 di Liga Champions Teluk.

Partisipasi luar biasa ini mengingatkan kembali pada dominasi Liga Premier Inggris musim lalu, serta musim mendatang, di mana 9 klubnya berpartisipasi dalam tiga kompetisi Eropa, sebuah rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, dan Liverpool akan berpartisipasi di Liga Champions musim depan, sementara Bournemouth, Sunderland, dan Crystal Palace di Liga Europa, serta Brighton di Liga Konferensi.