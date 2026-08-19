Seperti dilaporkan kicker, Atubolu kini menganggap transfer ke Eintracht Frankfurt sebagai "alternatif paling stabil" dari rencana yang benar-benar berantakan untuk bergabung dengan salah satu raksasa Eropa - idealnya dari Premier League.

Atubolu dan agensi penasihatnya yang kini sudah menjadi mantan, Epic Sports, rupanya telah salah langkah besar sebelum bursa transfer musim panas, menolak perpanjangan kontrak di SC Freiburg melewati 2027 demi menegaskan keinginan sang kiper untuk pindah ke klub papan atas. Sport-Club bergerak cepat, merekrut Mio Backhaus sebagai nomor satu yang baru dengan nilai rekor 12 juta euro. Hanya saja, situasi Atubolu sendiri tiba-tiba mandek.

Minat yang serius atau bahkan tawaran konkret dari Inggris, misalnya dari Aston Villa, tidak kunjung datang, berlawanan dengan harapannya sendiri. Di luar itu pun, hampir tidak ada pergerakan di pasar yang benar-benar menarik bagi Atubolu. kicker terakhir melaporkan bahwa pemain berusia 24 tahun itu "sudah lama tidak puas" dengan kerja para penasihatnya. Kini, kesabaran pemain 24 tahun itu tampaknya benar-benar habis. kicker melaporkan bahwa Atubolu "secara resmi telah berpisah dari Epic Sports setelah seluruh formalitas diselesaikan". Hal itu kini juga telah dikonfirmasi kepada majalah tersebut.

Atubolu kabarnya juga dipancing dengan kemungkinan minat BVB

Agensi milik Ali Barat yang dikenal luas dan eksentrik itu disebut telah "membuat Atubolu antusias dan tetap bersemangat lewat tiga skenario jika-maka yang menarik". Dengan demikian, Barat bersama pegawainya Marcel Brillmann disebut memberi kesan kepada Atubolu bahwa ia, antara lain, merupakan kandidat transfer panas di Borussia Dortmund, AC Milan, dan Aston Villa apabila nomor satu utama di masing-masing klub pindah. Namun, itu dengan cukup jelas tidak terjadi di semua klub tersebut.

Untuk mencegah skenario horor berupa semusim di tribun di Freiburg, juga dengan melihat kemungkinan perspektif di tim nasional Jerman, Atubolu terpaksa menyusun ulang rencananya. Setelah berpisah dari Epic Sports, Frankfurt tampaknya menawarkan jalan keluar.

Klub asal Hessen itu, satu setengah pekan sebelum start Bundesliga, tiba-tiba kini tetap mencari nomor satu baru setelah dihajar 0-7 oleh Brentford, setelah baik Kaua Santos yang rentan cedera dan kerap melakukan kesalahan maupun Michael Zetterer, yang baru datang dari Werder Bremen pada musim panas lalu, gagal meyakinkan pelatih baru Adi Hütter. Pada Minggu, kicker kemudian mengungkap minat terhadap Atubolu.

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SC Freiburg kabarnya meminta 15 juta untuk Atubolu - Hradecky jadi alternatif?

Pertanyaannya hanyalah apakah Eintracht benar-benar mampu membayar calon kiper tim nasional Jerman itu. Sport-Club, terlepas dari dilema yang sudah diketahui luas, menginginkan setidaknya 15 juta euro untuk Atubolu. Namun, SGE masih belum mencapai surplus transfer yang direncanakan sebesar 50 juta euro pada musim panas ini.

Menurut kicker , belum ada negosiasi konkret antara Freiburg dan Eintracht. Hal yang sama juga berlaku untuk mantan klub Hütter, Monaco, dan SGE. Belakangan, selain Atubolu, Eintracht juga dikaitkan dengan kepulangan Lukas Hradecky yang sangat digemari di Frankfurt. Namun, jejak itu menurut kicker tidak "panas".

Yang pasti, direktur olahraga Markus Krösche tidak akan hanya terpaku pada Atubolu dalam urusan kiper, "agar tidak melemahkan posisi negosiasinya terhadap Freiburg". Perekrutan atau peminjaman seorang nomor dua dari klub top luar negeri juga dianggap mungkin.

Atubolu kabarnya kembali meninjau opsi transfer lain

Bagaimana kelanjutan posisi penjaga gawang di Frankfurt sekarang, sampai mungkin seorang kiper baru datang? Pada putaran pertama DFB-Pokal akhir pekan ini melawan SC St. Tönis, Kaua Santos akan sekali lagi berdiri di bawah mistar. Hal itu dikonfirmasi Hütter pada Rabu dalam konferensi pers. "Kami akan memulai pertandingan dengannya. Setelah itu, kita lihat apa yang akan terjadi di masa depan," kata pria Austria itu.

Lalu Atubolu? Setidaknya kini ia kembali menjaga kebugaran dalam latihan tim Freiburg, setelah sebelumnya berlatih secara individu. Dan meski ia bisa membayangkan kepindahan ke SGE, saat ini ia disebut sedang kembali menata lingkungannya dan memeriksa "seberapa kuat minat yang sudah lama ada dari klub-klub lain seperti Napoli, Marseille, atau Bournemouth".

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