Seperti dilaporkan kicker, Atubolu kini menganggap transfer ke Eintracht Frankfurt sebagai "alternatif paling stabil" dari rencana yang benar-benar berantakan untuk bergabung dengan klub raksasa Eropa, idealnya dari Premier League.

Atubolu dan agensi lamanya yang kini sudah menjadi mantan, Epic Sports, telah salah perhitungan secara fatal sebelum bursa transfer musim panas, menolak perpanjangan kontrak di SC Freiburg setelah 2027 untuk menegaskan keinginan sang kiper pindah ke klub papan atas. Sport-Club bergerak cepat dan merekrut Mio Backhaus sebagai nomor satu baru dengan nilai rekor 12 juta euro. Hanya saja, situasi Atubolu sendiri tiba-tiba mandek.

Minat yang serius atau bahkan tawaran konkret dari Inggris, misalnya dari Aston Villa, tidak kunjung datang, berlawanan dengan harapan mereka sendiri. Di luar itu, hampir tidak ada pergerakan di pasar yang benar-benar menarik bagi Atubolu. kicker terakhir melaporkan bahwa pemain 24 tahun itu "sudah lama tidak puas" dengan kerja para penasihatnya. Kini, kesabaran Atubolu benar-benar telah habis. kicker melaporkan bahwa Atubolu "secara resmi telah berpisah dengan Epic Sports setelah semua formalitas diselesaikan". Hal itu kini juga telah dikonfirmasi kepada majalah tersebut.

Atubolu kabarnya juga dipancing dengan kemungkinan minat BVB

Disebutkan bahwa agensi milik Ali Barat yang terkenal luas dan eksentrik itu "juga membuat Atubolu antusias dan tetap tenang dengan tiga skenario jika-maka yang menarik". Dengan demikian, Barat bersama pegawainya, Marcel Brillmann, disebut memberi kesan kepada Atubolu bahwa ia, antara lain, merupakan kandidat transfer panas di Borussia Dortmund, AC Milan, dan Aston Villa, jika nomor satu utama di masing-masing klub itu hengkang. Namun, di semua klub itu jelas bukan itulah yang terjadi.

Untuk mencegah skenario horor berupa satu musim di tribun bersama Freiburg, juga dengan melihat kemungkinan prospek di tim nasional Jerman, Atubolu terpaksa mengubah rencana. Setelah berpisah dari Epic Sports, Frankfurt tampaknya menawarkan jalan keluar.

Klub asal Hessen itu, satu setengah pekan sebelum dimulainya Bundesliga, tiba-tiba kini memang mencari nomor satu baru setelah kekalahan telak 0-7 dari Brentford, setelah baik Kaua Santos yang rawan cedera dan kesalahan maupun Michael Zetterer, yang baru datang dari Werder Bremen pada musim panas lalu, tidak mampu meyakinkan pelatih baru Adi Hütter. Pada hari Minggu, kicker kemudian mengungkap minat terhadap Atubolu.

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SC Freiburg kabarnya meminta 15 juta untuk Atubolu - Hradecky sebagai alternatif?

Pertanyaannya hanya apakah Eintracht benar-benar mampu membayar calon kiper tim nasional Jerman itu. Sport-Club, meski dilemanya sudah diketahui luas, menginginkan setidaknya 15 juta euro untuk Atubolu. Namun, SGE musim panas ini masih belum mencapai surplus transfer yang direncanakan sebesar 50 juta euro.

Menurut kicker , belum ada negosiasi konkret antara Freiburg dan Eintracht. Hal yang sama juga berlaku pada mantan klub Hütter, Monaco, dan SGE. Belakangan ini, selain Atubolu, Eintracht juga dikaitkan dengan kembalinya Lukas Hradecky, yang sangat disukai di Frankfurt. Namun, menurut kicker jalur itu tidak "panas".

Namun yang pasti, direktur olahraga Markus Krösche tidak akan hanya terpaku pada Atubolu dalam urusan kiper, "agar tidak melemahkan posisi negosiasinya terhadap Freiburg". Opsi merekrut atau meminjam nomor dua dari klub top luar negeri juga dinilai memungkinkan.

Atubolu kabarnya kembali memeriksa opsi transfer lain

Bagaimana kelanjutan posisi kiper di Frankfurt sekarang, sampai mungkin seorang penjaga gawang baru datang? Pada putaran pertama DFB-Pokal akhir pekan ini melawan SC St. Tönis, Kaua Santos akan kembali berdiri di bawah mistar. Hal itu dikonfirmasi Hütter pada Rabu dalam konferensi pers. "Kami akan turun bermain dengannya. Lalu kita akan lihat apa yang terjadi ke depannya," kata pria Austria itu.

Lalu Atubolu? Setidaknya kini ia kembali menjaga kebugaran dalam latihan tim Freiburg, setelah sebelumnya berlatih secara individual. Dan meskipun ia bisa membayangkan transfer ke SGE, saat ini ia disebut sedang kembali menata lingkungannya dan memeriksa "seberapa kuat minat yang sudah lama ada dari klub-klub lain seperti Napoli, Marseille, atau Bournemouth".

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