Kini hanya dua klub yang masih berpeluang meraih gelar liga emas di Roshn pada musim berjalan 2026-2027, setelah keduanya menuntaskan 6 pekan tanpa menelan satu kekalahan pun, dengan Al Ittihad berada di garis terdepan.

Al Ittihad belum menelan satu kekalahan pun dalam 6 pekan pertama, di mana mereka berhasil memenangi 4 pertandingan, dengan dua kali hasil imbang, sehingga menempati peringkat ketiga di klasemen dengan koleksi 14 poin.

Namun, Al Ittihad tidak sendirian dalam daftar tersebut, karena mereka disusul oleh Al Khaleej, setelah kemenangan mereka atas Al Shabab dengan skor 2-1, pada hari Rabu ini, di pekan keenam Liga Roshn.

Sepanjang 6 pekan pertama, Al Khaleej berhasil memenangi 3 pertandingan, dengan hasil imbang di 3 laga lainnya, salah satunya melawan Al Ittihad sendiri di pekan pertama, sehingga menempati peringkat keenam di klasemen dengan koleksi 12 poin.

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Menurut jaringan statistik "Opta", ini merupakan awal terbaik dalam sejarah klub Al Khaleej di Liga Pro Saudi Roshn, mengungguli musim lalu ketika mereka mengumpulkan 9 poin setelah 6 pekan pertama, dari 3 kemenangan dan 3 kekalahan.

Dengan demikian, seluruh tim yang berpartisipasi di Liga Pro Saudi Roshn telah menelan kekalahan sepanjang musim berjalan, termasuk Al Hilal, Al Nassr, dan Al Ahli, kecuali Al Ittihad dan Al Khaleej, yang berarti hanya keduanya yang mampu memenangi liga emas.

Istilah liga emas disematkan pada gelar yang diraih sebuah tim tanpa menelan satu kekalahan pun, dan hanya Al Hilal serta Al Shabab yang pernah meraih pencapaian ini di era profesional, namun "Al Zaeem" menjadi satu-satunya yang berhasil meraihnya dua kali.