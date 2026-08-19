Seperti dilaporkan kicker, Atubolu kini menganggap transfer ke Eintracht Frankfurt sebagai "alternatif paling stabil" setelah rencana yang benar-benar berantakan untuk bergabung dengan raksasa Eropa, idealnya dari Premier League, gagal total.

Atubolu dan agensi perwakilannya yang kini telah menjadi mantan, Epic Sports, rupanya telah salah langkah besar sebelum bursa transfer musim panas, dengan menolak perpanjangan kontrak di SC Freiburg hingga melewati 2027 demi menegaskan keinginan sang kiper untuk pindah ke klub papan atas. Sport-Club bergerak cepat, mendatangkan Mio Backhaus sebagai nomor satu baru dengan nilai transfer rekor sebesar 12 juta euro. Hanya saja, situasi Atubolu sendiri mendadak mandek.

Minat yang benar-benar serius, apalagi tawaran konkret dari Inggris seperti misalnya Aston Villa, tidak kunjung datang, bertolak belakang dengan ekspektasi mereka sendiri. Di luar itu pun, hampir tak ada pergerakan di pasar yang benar-benar menarik minat Atubolu. kicker belum lama ini melaporkan bahwa pemain 24 tahun itu "sudah lama tidak puas" dengan kerja para agennya. Kini, kesabaran sang pemain 24 tahun benar-benar habis. kicker melaporkan bahwa Atubolu "secara resmi telah berpisah dari Epic Sports setelah semua formalitas diselesaikan". Hal itu kini juga telah dikonfirmasi kepada majalah tersebut.

Atubolu kabarnya juga diiming-imingi kemungkinan minat dari BVB

Agensi milik Ali Barat yang dikenal luas dan eksentrik itu disebut telah "membuat Atubolu bersemangat dan tetap tenang lewat tiga skenario jika-maka yang menarik". Karena itu, Barat bersama pegawainya, Marcel Brillmann, disebut memberi kesan kepada Atubolu bahwa ia, antara lain, merupakan kandidat transfer panas di Borussia Dortmund, AC Milan, dan Aston Villa apabila nomor satu utama di masing-masing klub itu hengkang. Namun, di semua klub tersebut situasinya cukup jelas tidak seperti itu.

Untuk mencegah skenario horor berupa semusim berada di tribune di Freiburg, juga dengan melihat kemungkinan prospek di tim nasional Jerman, Atubolu terpaksa menyusun ulang rencananya. Setelah berpisah dari Epic Sports, Frankfurt kini tampaknya menawarkan jalan keluar.

Klub asal Hessen itu, satu setengah pekan sebelum dimulainya Bundesliga, mendadak kini mencari nomor satu baru setelah dibantai 0-7 oleh Brentford, setelah baik Kaua Santos yang rentan cedera dan rawan kesalahan maupun Michael Zetterer, yang baru datang dari Werder Bremen pada musim panas lalu, tidak mampu meyakinkan pelatih baru Adi Hütter. Pada Minggu, kicker kemudian mengungkap minat terhadap Atubolu.

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SC Freiburg kabarnya meminta 15 juta untuk Atubolu - Hradecky jadi alternatif?

Pertanyaannya hanya apakah Eintracht memang mampu memboyong calon kiper tim nasional Jerman itu. Sport-Club, terlepas dari dilema yang sudah sama-sama diketahui, ingin mendapatkan setidaknya 15 juta euro untuk Atubolu. Namun, SGE hingga kini belum mencapai surplus transfer yang direncanakan sebesar 50 juta euro pada musim panas ini.

Menurut kicker , belum ada negosiasi konkret antara Freiburg dan Eintracht. Hal yang sama juga berlaku untuk mantan klub Hütter, Monaco, dan SGE. Belakangan ini, selain Atubolu, Eintracht juga dikaitkan dengan kembalinya Lukas Hradecky yang sangat digemari di Frankfurt. Namun, jejak itu menurut kicker tidak "panas".

Yang pasti, direktur olahraga Markus Krösche tidak akan hanya terpaku pada Atubolu dalam persoalan kiper, "agar tidak melemahkan posisi negosiasinya terhadap Freiburg". Opsi lain yang memungkinkan adalah merekrut atau meminjam nomor dua dari klub top luar negeri.

Atubolu kabarnya kembali memeriksa opsi transfer lain

Lalu bagaimana kelanjutan posisi kiper di Frankfurt sekarang, sampai mungkin datang penjaga gawang baru? Pada putaran pertama DFB-Pokal akhir pekan ini melawan SC St. Tönis, Kaua Santos akan sekali lagi berdiri di bawah mistar. Hal itu dikonfirmasi Hütter pada Rabu dalam konferensi pers. "Kami akan menjalani pertandingan dengannya. Lalu kita lihat apa yang akan terjadi ke depannya," kata pelatih asal Austria itu.

Lalu Atubolu? Setidaknya kini ia kembali menjaga kebugaran dalam latihan tim Freiburg, setelah sebelumnya berlatih secara individual. Dan meskipun ia bisa membayangkan kepindahan ke SGE, saat ini ia disebut sedang menata kembali lingkungannya dan memeriksa, "seberapa kuat minat yang sudah lama ada dari klub-klub lain seperti Napoli, Marseille, atau Bournemouth".

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