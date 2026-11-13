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Barcelona bersiap membuka lembaran baru dari pergerakan komersial dan olahraganya, melalui kepulangan ke Amerika Serikat dalam sebuah tur persiapan untuk musim baru 2027, bersamaan dengan langkah finansial raksasa yang bertujuan menuntaskan sentuhan akhir pada proyek pengembangan Stadion Spotify Camp Nou, salah satu proyek investasi terbesar dalam sejarah klub.

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Di antara upaya mencari pasar baru untuk memperkuat merek dagang, serta mengamankan pendanaan yang diperlukan untuk merampungkan stadion, klub Catalan itu bergerak di dua front yang keduanya sama pentingnya, menurut apa yang diungkapkan oleh surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo".

Barcelona kembali menempatkan Amerika Serikat dalam peta tur musim panasnya, setelah absen mengunjungi negara tersebut selama dua tahun terakhir. Para pejabat departemen pemasaran klub tengah bekerja untuk mengatur tur persiapan menyambut musim baru 2027, dengan fokus khusus pada wilayah pesisir barat, sesuai arahan staf teknis tim utama. Namun, pelaksanaan rencana ini masih bergantung pada keberhasilan negosiasi yang sedang berlangsung dengan pihak-pihak terkait yang menyelenggarakan tur serta menentukan program akhirnya.

Amerika Serikat sebelumnya menjadi destinasi utama dalam program musim panas Barcelona selama beberapa tahun terakhir. Tim mengunjunginya pada 2022, ketika menggelar pemusatan latihan di pesisir timur dan menjadikan Fort Lauderdale sebagai markasnya, lalu kembali pada 2023 ke pesisir barat dengan masa tinggal yang panjang di Los Angeles. Pada musim panas 2024, tim kembali menuju pesisir timur dan menjalani persiapannya di Orlando dan Annapolis.

Namun, perhitungan tur Amerika berubah selama dua tahun terakhir, setelah Barcelona memutuskan untuk tidak bepergian ke Amerika Serikat pada musim panas 2025, akibat padatnya agenda sepak bola dengan digelarnya Piala Dunia Antarklub, sebelum hal serupa terulang pada 2026, bertepatan dengan Amerika Serikat menjadi tuan rumah putaran final Piala Dunia. Sebagai gantinya, klub menuju Asia pada 2025, dengan mengunjungi Jepang dan Korea Selatan, sementara memilih Inggris untuk menggelar pemusatan latihan tradisionalnya sebagai persiapan musim lalu.

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Barcelona menilai bahwa musim panas 2027 merupakan kesempatan yang tepat untuk memulihkan kehadirannya di pasar Amerika, terutama dengan tidak adanya Piala Dunia maupun Piala Eropa pada periode tersebut, yang memberi klub ruang lebih luas untuk mengatur tur dengan hasil komersial dan pemasaran. Amerika Serikat memiliki arti penting secara strategis bagi manajemen Catalan, mengingat besarnya popularitas yang dimiliki klub di sana, serta keinginannya untuk memperluas basis suporter dan memperkuat sumber daya finansialnya melalui aktivitas komersial dan pertandingan persahabatan.

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Dari sisi olahraga, kondisi musim panas mendatang memberi Hansi Flick kesempatan berharga untuk memanfaatkan keberadaan sebagian besar elemen tim sejak awal masa persiapan, jauh dari absennya pemain yang terkait dengan turnamen internasional besar. Pelatih asal Jerman itu sangat menaruh perhatian pada pemilihan markas yang sesuai untuk latihan, setelah ia menunjukkan kekagumannya yang besar terhadap fasilitas yang tersedia di pusat latihan militer Annapolis selama kunjungan tim pada 2024. Klub saat ini tengah bekerja merinci program persiapan untuk musim baru, sebelum memastikan tujuan akhir dan jadwal pertandingan.

300 juta euro untuk merampungkan proyek Camp Nou

Sejalan dengan langkah-langkah olahraga dan komersial, Barcelona mengambil langkah finansial penting menuju penyelesaian pekerjaan pengembangan stadion Spotify Camp Nou, setelah merampungkan penerbitan obligasi senilai 300 juta euro, menyusul diperolehnya izin yang diperlukan dari Komisi Nasional Pasar Sekuritas Spanyol. Langkah ini bertujuan untuk menyediakan pendanaan tambahan yang dibutuhkan guna menyelesaikan proyek yang menjadi batu fondasi dalam rencana ekonomi klub selama tahun-tahun mendatang.

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Lembaga "Goldman Sachs" mengemban peran sebagai agen eksklusif untuk proses distribusi obligasi, yang telah memperoleh persetujuan dari para anggota delegasi klub dalam Rapat Umum Biasa yang digelar pada 19 September, dengan persentase mencapai 90,79% suara. Langkah ini merupakan bagian dari struktur pendanaan proyek Espai Barça, yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan awal senilai 1,5 miliar euro, sebelum proses pembiayaan ulang dan distribusi kewajiban finansial berlanjut dengan cara yang lebih seimbang.

Pendanaan baru ini diperkirakan akan membantu mendorong pekerjaan pengembangan stadion, yang ditargetkan Barcelona menjadi yang terbesar dari segi kapasitas di antara stadion-stadion sepak bola di Eropa, dengan daya tampung mencapai 104.600 penonton. Proyek ini juga mencakup perluasan besar dalam fasilitas hospitality dan ruang-ruang premium, dengan menyediakan sekitar 9.500 kursi untuk tamu VIP, di samping pembangunan dua cincin kotak khusus di antara tribun kedua dan ketiga, yang memperkuat pendapatan terkait pengoperasian fasilitas.

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Barcelona mengandalkan dana sekuritisasi dalam struktur pendanaannya, yang membeli hak penagihan sebagian pendapatan masa depan yang terkait dengan pengoperasian stadion, sementara klub melakukan beberapa kali proses pembiayaan ulang tanpa menambah jumlah pendanaan awal, dengan tujuan mendistribusikan cicilan secara lebih teratur. Rata-rata biaya pendanaan mencapai sekitar 6,15%, sementara margin keuntungan dalam proses terbaru mencapai 242 basis poin, sesuai rincian finansial yang dipaparkan surat kabar Spanyol tersebut.

Menurut jadwal waktu proyek, Barcelona menargetkan penyelesaian seluruh pekerjaan stadion pada paruh pertama tahun 2028, setelah pemasangan atap pada musim panas dan musim gugur 2027. Ambisi klub tidak terbatas pada pemulihan stadionnya dalam wujud barunya, karena Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA" telah memilih Camp Nou untuk menjadi tuan rumah final Liga Champions Eropa putra tahun 2029, dan klub juga berharap menjadi tuan rumah final Liga Champions Eropa putri tahun 2031, di samping mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah pertandingan dalam Piala Dunia 2030.

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Dalam konteks menenangkan para anggota mengenai masa depan proyek, Ferran Olivé, Wakil Presiden Barcelona Bidang Ekonomi, menegaskan dalam Rapat Umum yang digelar pada 19 Oktober bahwa penyelesaian sekitar 80% pekerjaan membuat manajemen yakin tidak akan terjadi pembengkakan baru dalam anggaran atau kebutuhan untuk pinjaman tambahan. Ia menekankan bahwa pendanaan tersebut tidak akan menjadi beban bagi anggota klub, dan tidak akan mengakibatkan penggadaian institusi atau memengaruhi sumber daya operasionalnya yang biasa, seraya menjelaskan bahwa jaminan utama berupa pendapatan tambahan yang akan dihasilkan stadion setelah rampung. Ia juga menyebutkan bahwa kebutuhan akan tambahan 300 juta euro telah diperkirakan sejak awal proyek, mengingat berbagai penyesuaian yang terjadi padanya selama tahap-tahap pelaksanaan.