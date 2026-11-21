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Barcelona memasuki bursa transfer musim panas dengan rencana yang jelas untuk memperkuat lini belakang. Namun, apa yang awalnya tampak sebagai misi yang bisa dituntaskan justru berubah menjadi rangkaian upaya gagal dan keputusan yang rumit, setelah keinginan klub untuk merekrut bek tengah baru berbenturan dengan syarat ketat Hansi Flick, ketidakyakinan sang pelatih terhadap sejumlah nama yang diajukan, serta hambatan finansial dan kontrak yang menggagalkan lebih dari satu transfer.

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Meski direktorat olahraga telah mempelajari daftar panjang bek sepanjang musim semi dan musim panas, Barcelona menutup bursa transfer tanpa mencapai target utamanya. Di tengah penolakan Flick terhadap sejumlah opsi, sikap klub-klub yang mempertahankan pemainnya, serta anggaran yang terbatas, klub Catalan itu mendapati diri menghadapi krisis lini belakang yang tidak mudah diatasi, seperti dilaporkan harian "Mundo Deportivo" asal Spanyol.

Gvardiol Pilihan Ideal, Bastoni Tak Meyakinkan Flick

Prioritas Flick adalah mendatangkan bek kidal yang mampu bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri. Hal itu mendorong direktorat olahraga menyusun laporan mendalam tentang sejumlah pemain yang karakteristiknya sesuai dengan kebutuhan pelatih asal Jerman tersebut.

Bek Manchester City asal Kroasia, Joško Gvardiol, muncul sebagai opsi paling lengkap. Ia memikat Flick berkat kemampuan teknik dan fleksibilitas taktiknya. Namun, pendekatan awal mengungkap bahwa sang pemain tidak ingin meninggalkan Manchester, dan ia kemudian memutuskan memperpanjang kontraknya bersama klub Inggris itu hingga 2031.

Sementara itu, bek Inter Milan asal Italia, Alessandro Bastoni, juga termasuk nama yang paling menonjol dalam daftar. Akan tetapi, Flick tidak sepenuhnya yakin dengan kemampuannya, terutama dari segi kecepatan yang ia cari di posisi bek tengah.

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Ironisnya, pelatih asal Jerman itu justru lebih terkesan dengan Gerard Martín, yang berhasil ia ubah dari bek sayap menjadi bek tengah, setelah menemukan dalam dirinya karakteristik yang sesuai dengan gagasan taktiknya.

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Christensen Dapat Kepercayaan, Araujo Tersingkir dari Rencana

Di sisi lain, Barcelona memutuskan memperpanjang kontrak Andreas Christensen atas permintaan langsung Flick pada akhir musim lalu, meskipun pemain asal Denmark itu memiliki riwayat medis yang mengkhawatirkan.

Christensen mendapat kepercayaan besar dari pelatih asal Jerman tersebut, yang menghargai kemampuan teknik dan pengalamannya. Hal itu membuat klub setuju mempertahankannya, setelah sang pemain bersedia memangkas gajinya dan menandatangani kontrak baru untuk dua musim tambahan.

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Sebaliknya, masa depan Ronald Araujo bergerak ke arah yang sama sekali berbeda. Bek asal Uruguay itu berangkat ke Piala Dunia dengan keyakinan bahwa ia akan melanjutkan kariernya bersama Barcelona, setelah berhasil mengatasi masalah psikologis yang membuatnya absen dari lapangan selama beberapa bulan.

Namun, Flick tidak memberinya ruang yang diharapkan di posisi bek tengah. Ia kadang dimainkan sebagai bek sayap, bahkan dalam beberapa kesempatan diturunkan sebagai penyerang. Meski sang pelatih tidak secara terang-terangan mengatakan kepadanya sebelum turnamen bahwa ia tidak masuk rencana, para petinggi direktorat olahraga sudah memperkirakan hal itu akan terjadi.

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Benar saja, dalam pemusatan latihan pramusim di St. George's Park pada Agustus, Flick memberi tahu Araujo bahwa ia tidak akan mendapatkan menit bermain yang cukup, mengingat Pau Cubarsí, Gerard Martín, dan Christensen berada di atasnya dalam urutan bek.

Ketika mendapat tawaran pindah ke Liverpool dengan status pinjaman, sang pemain tidak ragu menerimanya.

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Daftar Panjang Nama, tetapi Tak Ada Transfer yang Terwujud

Pergerakan Barcelona tidak hanya sebatas Gvardiol dan Bastoni. Sepanjang musim panas, klub dikaitkan dengan sejumlah bek ternama, di antaranya Nico Schlotterbeck dari Borussia Dortmund yang dikenal baik oleh Flick, bek Liverpool Ibrahima Konaté, pemain Bournemouth Marcos Senesi, serta bek Tottenham Micky van de Ven.

Namun, nama-nama tersebut tidak berkembang menjadi negosiasi serius, baik karena tidak menjadi prioritas utama, seperti Schlotterbeck dan Van de Ven, maupun karena karakteristiknya tidak sesuai dengan kriteria yang dicari Flick, seperti Konaté dan Senesi.

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Adapun Marc Guéhi sudah keluar dari radar Barcelona beberapa bulan sebelumnya, sebelum akhirnya berlabuh di Manchester City.

Pada Juli, nama Aymeric Laporte ditawarkan kepada klub Catalan, bersamaan dengan dimulainya Piala Dunia. Meski bek asal Spanyol itu tampil gemilang, Barcelona tidak ingin mendasarkan keputusannya pada turnamen yang singkat, ditambah keraguan soal kesediaan Athletic Bilbao melepasnya, meskipun ia masih terikat kontrak selama dua tahun lagi.

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Pada Agustus, muncul nama bek Tottenham Cristian Romero setelah ia tampil impresif di Piala Dunia. Namun, statusnya sebagai pemain berkaki kanan tidak sepenuhnya sejalan dengan keinginan Flick untuk merekrut bek kidal.

Rekrutan Lini Serang Kuras Anggaran, Nijstad Batal di Detik Terakhir

Hambatannya tidak hanya bersifat teknis. Perhitungan finansial juga memainkan peran penting dalam menggagalkan langkah Barcelona.

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Setelah menggelontorkan dana besar untuk memperkuat tim dengan rekrutan seperti Gordon, Adeyemi, Bisio, dan Cancelo, ditambah kejutan berupa perekrutan Rodri, anggaran yang tersedia menjadi sangat terbatas.

Gagasan mendatangkan penyerang baru juga menyita sebagian besar perhatian manajemen. Julián Álvarez menjadi target utama, sebelum klub akhirnya beralih merekrut Gabriel Jesus.

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Pada periode tersebut, Pini Zahavi menawarkan kepada Barcelona bek Leipzig berusia 23 tahun, Lukeba, tetapi transfer itu tidak sampai pada tahap eksekusi.

Pada Juni, klub juga sempat mempelajari kemungkinan merekrut pemain Racing Santander berusia 19 tahun, Jorge Salinas, berdasarkan tawaran dari Jorge Mendes. Barcelona siap membayar antara 5 hingga 6 juta euro, tetapi Racing bersikeras mencantumkan klausul yang menaikkan nilai sang pemain menjadi 16 juta euro jika tim promosi ke kasta tertinggi. Syarat itu tidak diterima klub Catalan, yang menilai sang pemain sebagai proyek menjanjikan yang belum matang.

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Seiring makin dekatnya kepindahan Álvaro Cortés, Barcelona kembali mencari bek muda pada akhir Agustus dan mempelajari peluang merekrut pemain Twente asal Belanda berusia 18 tahun, Ruud Nijstad, setelah ia mendapat penilaian positif selama berbulan-bulan.

Meski sang pemain tertarik dengan proyek tersebut, tuntutan finansial klub Belanda itu terlalu tinggi, sehingga transfer pun kandas pada hari terakhir bursa transfer.

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Kounde Jadi Solusi Alternatif, Krisis Lini Belakang Berlanjut

Dengan kandasnya semua upaya, Barcelona terpaksa menata ulang komposisi lini belakangnya alih-alih mendatangkan pemain baru.

Karena sulitnya mencapai kesepakatan dengan bek yang sesuai dengan kebutuhan Flick, klub memilih mengandalkan Eric García sebagai opsi utama untuk mengisi posisi bek kanan, menggantikan Jules Kounde.

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Sebagai gantinya, disepakati bahwa bek asal Prancis itu akan menjadi salah satu opsi di posisi bek tengah, dengan kemungkinan juga dimainkan sebagai gelandang bertahan.

Namun, solusi ini sejauh ini belum terwujud dalam bentuk menit bermain yang signifikan bagi Kounde di lini tengah. Alhasil, urusan memperkuat posisi bek tengah tetap menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar yang belum mampu dituntaskan Barcelona, setelah perhitungan manajemen berbenturan dengan visi taktik Flick, dan daftar bintang incaran berubah menjadi transfer yang gagal satu demi satu.