Pada malam saat Barcelona berada di tepi jurang kehancuran, dan di sebuah stadion yang enggan tersenyum kepada tim Catalan, muncul satu sosok yang membalikkan segalanya. Dia bukan Lamine, bukan pula Raphinha, melainkan Fermin Lopez, pemuda Andalusia yang datang dari balik bayang-bayang untuk menjadi pahlawan tak terbantahkan di Riyadh Air Metropolitano.

Dua gol ke gawang Oblak, kebangkitan dari ketertinggalan menuju kemenangan, serta angka-angka yang menegaskan bahwa kita sedang menyaksikan salah satu gelandang serang terbaik di dunia saat ini, bukan di masa depan.

Malam Fermin di Metropolitano

Barcelona memasuki pertandingan Minggu lalu melawan Atletico Madrid dalam keadaan tertinggal, dan keluar sebagai pemenang berkat kaki kiri Fermin.

Pada gol penyama kedudukan, ia melakukan umpan satu-dua dengan salah satu pemain lawan di dalam kotak penalti Oblak, lalu melepaskan tendangan datar keras yang menembus gawang, sebuah tendangan yang tak terbendung dan tak terbalas, yang mengembalikan tim ke dalam pertandingan sebelum babak pertama usai.

Adapun gol kedua merupakan tanda tangan khas Fermin: menyerang dari belakang, saat Lamine Yamal mengirimkan umpan akurat ke belakang pertahanan, membuat pemain asal El Campillo itu berhadapan satu lawan satu dengan kiper asal Slovenia dan memberikan kemenangan bagi tim asuhan Hansi Flick.

Ini bukan sekadar dua gol biasa, melainkan dua gol seorang pahlawan yang menyelamatkan timnya di salah satu stadion tersulit di LaLiga.

Angka tidak berbohong

Statistik "Opta" menegaskan bahwa apa yang ditampilkan Fermin bukanlah kilau sesaat, melainkan penampilan paripurna dalam setiap detail permainan.

Pemain Andalusia itu adalah pemain dengan tembakan ke gawang terbanyak dalam pertandingan, dengan total 6 tembakan, 3 di antaranya mengarah ke gawang, menciptakan dua peluang darinya, dan mencetak dua gol.

Dalam hal kreasi serangan, ia terlibat dalam 55 umpan, menuntaskan 33 umpan dari total 38 dengan akurasi mencapai 86,8%, 10 di antaranya di sepertiga akhir area serangan, serta berhasil melakukan satu dribel sukses.

Secara defensif ia pun bukan sekadar penonton; ia memenangi satu duel udara, berhasil melakukan satu tekel, merebut 3 bola, memperoleh dua pelanggaran, dan melakukan 3 pelanggaran, hanya dalam 77 menit yang ia jalani di lapangan.

Musim ledakan

Apa yang dilakukan Fermin Lopez (23 tahun) musim ini bukanlah perkembangan biasa, melainkan ledakan yang sesungguhnya, menurut analisis "Mundo Deportivo".

Setelah absen dari Piala Dunia akibat cedera yang datang di waktu yang tidak tepat, kini ia menebusnya dengan gol-gol dan umpan-umpan menentukan, dan ia tengah menuju melampaui seluruh catatan angkanya dari musim-musim sebelumnya.

Musim ini, ia sudah mengemas 8 gol, 7 di antaranya di Liga Spanyol dan satu di Liga Champions Eropa, serta 7 assist, 5 di antaranya di kompetisi domestik dan dua di Eropa.

Dengan angka-angka ini, Fermin menjadi pencetak gol terbanyak tim di belakang Raphinha (15 gol) dan Lamine Yamal (10 gol), serta pengkreasi gol terbanyak kedua di tim, hanya di belakang Rocafonda (8).

Fermin tak lagi sekadar pemain pengganti yang bagus atau bakat yang menjanjikan. Ia secara bertahap mengukuhkan posisinya, musim demi musim, hingga menjadi — jika memang belum — salah satu gelandang serang terbaik di dunia, serta pemain yang kian penting baik di Barcelona maupun di kancah internasional.