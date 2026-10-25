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Paris Saint-Germain mendapat pukulan telak setelah winger Khvicha Kvaratskhelia dipastikan absen hingga akhir musim akibat cedera lutut parah. Pemain timnas Georgia itu mengalami robekan ligamen krusiatum anterior (ACL) saat melawan Barcelona dan akan bertolak ke Qatar untuk menjalani operasi.

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PSG terpukul cedera parah Kvaratskhelia

Kvaratskhelia mengalami cedera lutut kanan parah yang diperkirakan membuatnya absen sepanjang sisa musim 2026/27. Pemain berusia 25 tahun itu mengalami robekan total ligamen krusiatum anterior saat laga Liga Champions yang berlangsung sengit melawan Barcelona pada Selasa.

Klub Prancis itu akhirnya meraih kemenangan meyakinkan 4-2 atas lawan mereka dari Spanyol, tetapi hasil gemilang di kompetisi Eropa tersebut sangat dibayangi cedera serius pemain timnas Georgia itu. Kehilangan penyerang inti dengan kualitas setinggi dirinya menjadi pukulan besar bagi ambisi klub di kompetisi domestik dan Eropa musim ini.

Operasi dijadwalkan di klinik khusus di Qatar

Pemeriksaan medis menyeluruh setelah pertandingan memastikan hasil terburuk bagi mantan penyerang Napoli itu, yang kini menghadapi masa pemulihan panjang dan berat. Menurut L'Equipe, Kvaratskhelia harus segera menjalani operasi untuk memperbaiki ligamen lutut yang cedera.

Pemain sayap itu dijadwalkan berangkat ke Doha pada awal pekan depan untuk menjalani prosedur medis yang kompleks. Operasi tersebut akan berlangsung di klinik Aspetar, fasilitas medis dan ortopedi khusus yang dikenal di seluruh dunia dan kerap menangani cedera olahraga parah pada atlet profesional elite.

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Akhir yang mengecewakan bagi musim yang menjanjikan

Cedera lutut parah itu mengakhiri musim Kvaratskhelia yang menjanjikan secara mendadak dan menyakitkan, tepat ketika ia terus membangun momentum di ibu kota Prancis. Sebelum laga melawan Barcelona pada pertengahan pekan itu, penyerang yang dinilai sangat berbakat tersebut telah tampil sepuluh kali di semua kompetisi musim ini.

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Dalam penampilannya di kompetisi domestik dan Eropa itu, ia mencetak dua gol untuk PSG. Menggantikan penyerang dengan kreativitas, visi, dan kemampuan menggiring bola langsung ke arah lawan yang khas seperti dirinya kini akan menjadi tantangan taktis besar bagi staf pelatih klub.

Jalan panjang menuju pemulihan bagi Kvaratskhelia

Menurut laporan yang sama, kecuali terjadi perkembangan yang luar biasa dan sama sekali tidak terduga, Kvaratskhelia dipastikan tidak akan bermain lagi sepanjang sisa kalender sepak bola 2026/27. Robekan ligamen krusiatum anterior biasanya membutuhkan masa rehabilitasi panjang dan berat selama enam hingga sembilan bulan sebelum seorang pemain dapat kembali ke lapangan dengan aman.

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PSG kini harus segera mencari solusi taktis dari dalam skuad atau mempertimbangkan bursa transfer mendatang untuk menggantikan kontribusi pentingnya dalam serangan dari sisi sayap. Sementara itu, pemain timnas Georgia tersebut akan berfokus penuh untuk memulai program pemulihan fisiknya yang panjang segera setelah menjalani operasi yang dijadwalkan di Qatar.