"Musim ini masih terlalu cepat, tetapi suatu hari nanti saya ingin kembali ke Ajax"

Dusan Tadic menyambut kembalinya ke Johan Cruijff ArenA dengan perasaan campur aduk. Pemain Serbia berusia 37 tahun itu akan menghadapi Ajax bersama NEC pada Sabtu malam, klub yang hingga kini masih memiliki tempat istimewa di hatinya. Kepada NU.nl, Tadic mengakui bahwa ia terkadang kesulitan dengan perbedaan level antara kedua klub.

Bagi Tadic, ini akan menjadi pertemuan emosional dengan klub yang ia bela antara 2018 dan 2023. "Ajax selalu menjadi klub impian saya. Saat kecil, saya punya jersey Ajax yang tergantung di kamar saya. Saya menjadi kapten dalam periode yang fantastis, ketika kami menorehkan sejarah dan memenangi trofi. Tentu saja Ajax sudah berubah. Tapi jujur? Ajax tetap klub impian saya."

Meski Tadic juga menjalankan peran kepemimpinan di NEC, ia merasakan bahwa situasinya sangat berbeda. "Ada begitu banyak hal yang perlu diperbaiki di NEC, tetapi tentu saja itu tidak bisa. Jadi saya fokus pada hal-hal yang paling penting. Dengan segala hormat untuk NEC, tetapi saya terbiasa bermain di klub-klub yang memenangi trofi. Ajax adalah dan tetap menjadi standar saya," ujar pemain Serbia itu.

Kekalahan telak dari Cambuur (3-0) dan Juventus (5-0) sangat membekas bagi Tadic. "Di Ajax, sebelum setiap pertandingan pertanyaannya adalah berapa banyak gol yang akan kami cetak. Sangat menyakitkan merasakan bahwa Cambuur bisa saja mencetak enam gol ke gawang kami."

Pertandingan berikutnya AJX Eredivisie 15.00 NEC

Secara pribadi, Tadic juga harus beradaptasi dengan lingkungan barunya. Saat di Ajax ia diuntungkan oleh kualitas rekan-rekan setimnya, di NEC ide-ide menyerangnya lebih jarang terwujud. "Saya rutin membuat aksi pendahuluan dan tidak mendapatkan bola. Atau saya tidak menerima bola kembali setelah beberapa sentuhan. Berarti otak saya rupanya bekerja terlalu cepat."

Situasi ini kerap menimbulkan frustrasi bagi mantan kapten Ajax itu. "Ini terasa berat bagi saya, saya sering berjuang dengan diri sendiri dan kepala saya seperti dilanda badai," aku Tadic. Namun, ia sama sekali tidak menyesali kepindahannya ke NEC, antara lain karena ia bisa menggunakan pengalaman itu untuk karier kepelatihannya di masa depan.

Pertemuan dengan Ajax memiliki makna tambahan karena ikatan spesialnya dengan para suporter Amsterdam. Tadic belum lama ini masih dinyanyikan dengan lantang setelah duel Conference League antara Ajax dan mantan klubnya, Vojvodina. "Saya selalu punya koneksi yang luar biasa dengan para suporter, perasaan itu begitu dalam," tuturnya.

Jika Tadic mencetak gol ke gawang cinta lamanya pada Sabtu malam, ia memperkirakan dirinya tidak akan banyak menikmati momen itu. "Kalau saya mencetak gol untuk NEC melawan Ajax, itu akan menjadi gol paling sadistis dalam karier saya," katanya. Ia sama sekali tidak menutup kemungkinan kembali ke Amsterdam: "Ajax mantan istri saya? Tidak, Ajax masih istri saya. Musim ini masih terlalu cepat, tetapi suatu hari saya ingin kembali ke Ajax, sebagai pelatih."