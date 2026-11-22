Bagikan Ikuti GOAL di Google

Cedera baru yang dialami Antonio Vergara membuat staf kepelatihan Napoli cemas. Sang pemain terpaksa meninggalkan laga melawan Torino akibat cedera otot, di saat tim akan menghadapi ujian berat kontra Manchester City di Liga Champions. Massimiliano Allegri pun memberikan penjelasan yang mungkin menjadi penyebab cedera berulang yang dialami pemain muda tersebut.

Iklan

Vergara mengalami cedera saat Napoli menang 1-0 atas Torino pada Sabtu malam. Pemain berusia 23 tahun itu tampak sangat terpukul ketika meninggalkan lapangan. Ia tak kuasa menahan tangis, sementara rekan setimnya, Matteo Politano, berusaha menghiburnya saat ia keluar.

"Dia mengalami cedera, dan saya tidak tahu berapa lama kami akan kehilangan dirinya," kata Allegri dalam konferensi pers seusai pertandingan. Ia menyayangkan apa yang menimpa sang pemain, yang kini menghadapi kemunduran baru setelah sebelumnya menderita cedera otot betis yang membuatnya absen dalam empat pertandingan bersama tim.

Baca Juga: Setelah Momen Kontroversial, Casemiro Bela Messi

Pelatih Napoli itu menambahkan: "Ini sangat disayangkan, dia benar-benar kecewa. Saya pikir cedera ini mungkin berkaitan dengan apa yang sedang ia alami. Tahun ini ia memikul tanggung jawab yang berbeda, baik bersama tim nasional maupun karena tekanan mental yang lebih besar. Terkadang cedera seperti ini juga disebabkan oleh hal-hal semacam itu."

Iklan Iklan

Vergara telah tampil dalam 10 pertandingan bersama Napoli di semua kompetisi musim ini, dengan torehan satu gol dan satu assist. Namun, cedera mulai mengganggu penampilannya setelah ia sebelumnya absen dalam empat laga akibat masalah otot betis. Cedera barunya kali ini berkaitan dengan otot fleksor paha kiri. Sementara itu, surat kabar Il Mattino melaporkan bahwa kepastian sang pemain untuk kembali bermain bersama Napoli pada 2026 masih belum jelas. Hal ini membuka kemungkinan musimnya bersama tim berakhir sebelum akhir tahun, meski belum ada konfirmasi final mengenai durasi absennya, seperti dilansir Yahoo Sport.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya MCI Champions League 15.00 NAP Tonton

Baca Juga: Balasan Catalan untuk Perez: Seandainya VAR Ada Sejak 100 Tahun Lalu, Kalian Hanya Juara Liga Champions Dua Kali

Laga Kontra City, Pertarungan Sesungguhnya demi Lolosnya Napoli

Di luar cedera Vergara, Allegri juga membahas laga berikutnya melawan Manchester City yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa. Ia menyebutnya sebagai pertandingan penting dan besar, tetapi di saat yang sama menegaskan perlunya bersikap realistis terhadap posisi Napoli di fase liga Liga Champions, serta tidak melebih-lebihkan dampak laga ini terhadap peluang lolos.

Iklan

"Ini pertandingan yang sangat penting, laga besar yang luar biasa untuk dijalani," ujar Allegri, sebelum menjelaskan bahwa hitung-hitungan kelolosan belum tentu ditentukan saat menghadapi tim Inggris tersebut, mengingat masih ada pertandingan lain yang menurutnya merupakan pertarungan sesungguhnya untuk memastikan tiket lolos.

Ia menambahkan: "Kami harus realistis. Perjalanan kami di Liga Champions akan ditentukan saat melawan Club Brugge, Sabah, dan Viking. Kami harus menang atas Bodo, dan kami berhasil melakukannya. Laga Selasa nanti akan sangat penting dan sulit, tetapi kami harus membenahi posisi kami di liga. Selain itu, pertandingan melawan Club Brugge di kandang kami akan menjadi penentu."

Iklan

Baca Juga: Ungguli Paris dan Arsenal, Barcelona Dapat Sinyal Berharga dari Penyerang Prancis