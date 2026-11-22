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Desire Doue mengalami malam yang berat pada Sabtu. Setelah mencetak gol ke gawang Nice (2-3), pemain internasional Prancis itu menderita cedera serius di lutut kanannya sehingga harus ditandu keluar lapangan.

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Paris Saint-Germain, dalam pernyataan di situs resminya, menyampaikan: "Desire Doue mengalami putus ligamen krusiat anterior di lutut kanan dalam pertandingan timnya melawan Nice, yang digelar pada Sabtu dalam lanjutan Liga Prancis. Pemain tersebut dijadwalkan menjalani operasi sebelum akhir bulan ini."

Akibat robeknya ligamen krusiat anterior di lutut kanannya, mantan pemain Rennes itu akan absen dari lapangan setidaknya selama enam bulan, sehingga kiprahnya di musim ini pun berakhir.

Namun, kejutan bagi pemain berusia 21 tahun itu belum berakhir pada malam yang sulit tersebut.

Menurut surat kabar "Le Parisien", Desire Doue mendapati rumahnya sudah dikepung polisi pada tengah malam saat ia pulang seusai pertandingan.

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Laporan menyebutkan bahwa beberapa pencuri masuk ke halaman rumahnya di Orgeval (Yvelines), lalu mereka langsung kabur begitu menyadari rumah itu berpenghuni.

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Surat kabar lokal tersebut juga melaporkan bahwa tidak ditemukan jejak pembobolan paksa, dan upaya pencurian di rumah itu gagal pada detik-detik terakhir.

Doue, Salah Satu Talenta Terbaik Prancis

Doue merupakan salah satu talenta terbaik Prancis yang berhasil menancapkan namanya di kancah Eropa dalam beberapa waktu terakhir. Ia menjelma dari pemain muda menjanjikan di Rennes menjadi salah satu elemen penting dalam proyek Paris Saint-Germain, yang merekrutnya pada musim panas 2024 lewat transfer yang mencerminkan besarnya kepercayaan klub ibu kota itu terhadap kemampuan teknis dan potensinya di masa depan.

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Berdasarkan statistik Opta, Doue telah tampil dalam 121 pertandingan Liga Prancis sepanjang kariernya dengan torehan 22 gol dan 16 assist. Pada musim 2026-2027 ini, ia sudah bermain dalam 10 laga di kompetisi tersebut dengan total 571 menit, mencetak dua gol dan menyumbang satu assist.

Pada musim lalu, pemain tersebut tampil dalam 23 pertandingan liga dengan catatan 7 gol dan 4 assist.

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Peran penting Doue tidak hanya terbatas di level klub. Ia juga telah menjadi salah satu andalan timnas Prancis berkat kemampuannya bermain di lebih dari satu posisi menyerang, baik di sayap maupun di lini tengah, ditambah keterampilan individu yang istimewa serta kecepatan bergerak, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola.

Pemain ini tampil mengesankan pada musim lalu dan turut berkontribusi dalam kesuksesan Paris Saint-Germain di Eropa, terutama saat menjuarai Liga Champions dalam dua musim beruntun. Hal itu membuatnya mendapat tempat istimewa dalam rencana pelatih asal Spanyol, Luis Enrique, yang mengandalkan fleksibilitas para pemainnya dan kemampuan mereka bertukar peran menyerang selama pertandingan.

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Doue menjadi bintang di final Liga Champions melawan Inter Milan pada Mei 2025, ketika ia mencetak dua gol dalam kemenangan 5-0 di kota Munich. Ia juga mencetak gol penentu gelar liga saat melawan Angers.

Perkembangan terbaru ini menghadirkan tantangan tambahan bagi staf pelatih Paris Saint-Germain, terlebih tim tersebut sudah kehilangan sejumlah pemain penting di lini depan setelah absennya winger asal Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, akibat cedera lutut yang dialaminya saat menghadapi Barcelona pada Oktober lalu.

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Atas dasar itu, klub ibu kota Prancis tersebut bersiap bergerak agresif di bursa transfer musim dingin yang dibuka pada Januari mendatang untuk menambal absennya dua bintang di lini serang mereka.