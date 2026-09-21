Alvaro Arbeloa, pelatih Fulham, memicu kontroversi luas usai timnya bermain imbang melawan Manchester United, setelah ia melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan wasit, dengan menyiratkan bahwa para wasit Liga Primer Inggris tidak ingin melihat tim Merah itu kalah, setelah kemenangan lepas dari genggaman timnya pada menit-menit akhir di Stadion Craven Cottage.

Arbeloa, sahabat Jose Mourinho sekaligus mantan anak didiknya, mengungkapkan kemarahannya atas keputusan-keputusan wasit dalam konferensi pers, sementara surat kabar "Daily Mail" menyebutkan bahwa pernyataannya itu bisa membuatnya dijatuhi sanksi oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris.

Pelatih asal Spanyol tersebut mengkritik tidak diberikannya pelanggaran yang dilakukan Harry Maguire sekitar 35 detik sebelum gol penyeimbang yang dicetak Manchester United, dengan menganggap bahwa keputusan itu memengaruhi hasil pertandingan, saat Fulham hampir meraih kemenangan pertama mereka di ajang tersebut.

Arbeloa berkata: "Kami sudah sangat dekat, tetapi nasib buruk kembali menghampiri kami. Kami tahu pertandingan ini akan sulit menghadapi tim besar, tetapi kami melihat apa yang dilakukan wasit sepanjang laga."

Pelatih asal Spanyol itu menambahkan dengan nada yang lebih tajam: "Segalanya berpihak kepada mereka. Lihat saja kasus Harry Maguire. Hampir setiap keputusan menguntungkan Manchester United. Setelah pertandingan Manchester City, saya menyadari bahwa mereka tidak suka Manchester United kalah."

Meski kecewa, pelatih Fulham itu membela penampilan para pemainnya, dengan berkata: "Kami sudah sangat dekat untuk meraih kemenangan pertama kami, jadi kami merasa sedikit kecewa, tetapi saya rasa kami tampil bagus."

Ia menjelaskan: "Pertandingan ini tidak mudah bagi kami, terlebih karena kami berada di posisi terakhir, tetapi kami menunjukkan karakter yang kuat saat menguasai bola dan kami tampil berani. Kami terpaksa bertahan di beberapa periode, tetapi secara keseluruhan kami tampil bagus."

Fulham menjalani awal yang sulit di bawah kepemimpinan Arbeloa, karena tim tersebut masih mencari kemenangan pertama mereka di Liga Primer Inggris, setelah hanya mengumpulkan dua poin dalam lima pertandingan pertama, sehingga tetap berada di zona degradasi.

Arbeloa menutup pernyataannya dengan berkata: "Kini kami harus meraih kemenangan pertama. Dan jika kita melihat lima pertandingan pembuka kami, kami menghadapi Manchester United dan Chelsea, kami juga bermain di Anfield melawan Liverpool serta di Stadion Sunderland."