Sebuah laporan media, pada Selasa hari ini, mengulas masa depan Eduardo Camavinga, pemain Real Madrid, yang menurut berbagai laporan diprediksi akan hengkang dari klub kerajaan tersebut, selama bursa transfer musim panas yang berakhir malam ini.

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa Camavinga masih memiliki peran yang harus dijalankan. Pemain asal Prancis itu memasuki musim keenamnya bersama Real Madrid dan punya banyak hal untuk dibuktikan, setelah menjalani musim panas yang diwarnai keraguan seputar masa depannya. Usai musim yang mengecewakan, namanya masuk dalam daftar kandidat yang akan hengkang guna meringankan beban finansial, tetapi ia sama sekali tidak pernah berpikir untuk mengemasi kopernya, dan kedatangan Jose Mourinho ke bangku pelatih menghapus segala keraguan. Pelatih asal Portugal itu memberinya tempat dalam susunan pemainnya, dan kepercayaan inilah yang kini menjadi titik tolaknya untuk membuktikan diri.

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Namun, musim panasnya tidak berawal dengan baik. Ia dicoret dari susunan pemain Didier Deschamps untuk Piala Dunia. Ketidakhadiran ini membuatnya bisa bergabung lebih awal dalam latihan pramusim, hingga menjadi salah satu murid andalan Mourinho di lini tengah yang mengalami kekurangan pemain.

Eduardo tampil sebagai pemain inti dalam tiga dari empat laga uji coba, dan baru duduk di bangku cadangan pada pertandingan terakhir.

Namun, kondisinya berubah-ubah. Penampilan pemain Prancis itu berfluktuasi antara periode bagus dan periode mengecewakan dalam satu pertandingan yang sama, sebuah fluktuasi yang memunculkan keraguan atas levelnya.

Akan tetapi, fluktuasi ini berubah saat melawan Malaga, di mana ia hanya melakukan sedikit kesalahan, dan akhirnya menampilkan level yang dituntut darinya. Itulah titik balik yang ia butuhkan.

Jasa terbesar dalam kebangkitan ini dinilai berasal dari Mourinho. Sang pelatih memberikan dukungan kepada Camavinga usai laga melawan Malaga, dan memujinya dengan pujian yang tinggi.

Pelatih asal Portugal itu menyatakan dalam konferensi pers: "Camavinga, seorang pemain yang tidak begitu populer, tampil luar biasa. Saya sangat senang dengan penampilannya."

Karena susunan tim akan tetap hampir sama, pemain Prancis itu akan mendapatkan lebih banyak peluang daripada yang diperkirakan pada akhir musim lalu.

Transfer musim panas berlangsung sangat seimbang, di mana Bernardo Silva bergabung untuk menggantikan Ceballos, tanpa menambah jumlah pemain lini tengah, sehingga memungkinkan pembagian waktu bermain yang seimbang, dan memberi semua orang kesempatan untuk tampil.

Dalam skenario ini, pemain Prancis itu harus memaksimalkan keunggulan utamanya: kemampuannya menutup area yang luas, merebut bola, dan maju ke depan menjadikannya tambahan yang berharga bagi tim.

Jika ia mampu mempertahankan level yang ia tunjukkan saat melawan Malaga, Camavinga memiliki semua kualitas untuk menjadi pemain inti dalam susunan Mourinho, salah satu pemain yang selalu diketahui oleh pelatih Portugal itu bagaimana cara memaksimalkan potensinya sepenuhnya.

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