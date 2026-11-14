Murat Yakin mengaku lega setelah Swiss memastikan promosi ke Liga A Nations League meski taktik Slovenia "mengejutkan"

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Swiss resmi memastikan kembali ke divisi teratas UEFA Nations League setelah bermain imbang dalam laga sengit di Maribor. Meski hasil itu memastikan promosi ke Liga A, pelatih Murat Yakin mengaku terkejut dengan pendekatan taktis tim tuan rumah pada tahap akhir pertandingan.

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Kegembiraan Swiss setelah hasil imbang di Maribor

Swiss melewati malam yang menegangkan di Stadion Ljudski vrt dan memastikan promosi ke Liga A Nations League. Hasil imbang 0-0 melawan Slovenia sudah cukup bagi tim asuhan Yakin untuk mencapai target lebih cepat dari jadwal, sehingga para pemain pun merayakannya. Hasil tersebut memastikan timnas Swiss akan bersaing melawan tim-tim elite Eropa di kasta tertinggi kompetisi itu musim depan, sekaligus memenuhi ekspektasi tinggi yang dibebankan kepada mereka pada jeda internasional ini.

Menanggapi pencapaian tersebut, Yakin memuji ketangguhan para pemainnya di tengah besarnya sorotan. “Kami sangat lega. Ekspektasinya sangat besar,” ujarnya, seperti dikutip blue Sport. Pelatih Swiss itu mengakui bahwa timnya tidak menampilkan permainan menyerang terbaik, tetapi menunjukkan disiplin taktis yang dibutuhkan untuk melewati laga internasional bertekanan tinggi, terutama saat bertandang menghadapi lawan yang termotivasi. “Kami bisa merasa senang dan bangga. Ekspektasi dan tekanannya sangat besar,” tambah Yakin.

Yakin terkejut dengan pendekatan Slovenia

Meski meraih hasil positif, Yakin mengaku agak heran karena Slovenia tidak menunjukkan urgensi lebih besar pada akhir pertandingan. Mengingat tuan rumah membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang mereka, pelatih Swiss itu memperkirakan akan ada gempuran pada menit-menit akhir, tetapi hal itu tak kunjung terjadi. Slovenia justru tetap bermain relatif hati-hati, pilihan taktis yang pada akhirnya menguntungkan Swiss saat mereka menuntaskan pertandingan tanpa banyak kesulitan.

Sikap hati-hati tuan rumah itu sangat berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, ketika Yakin sempat mengkritik pendekatan bertahan. “Saya sebenarnya sedikit terkejut. Bagi mereka, ini benar-benar laga hidup-mati. Namun, saya tidak keberatan mereka akhirnya tidak mengerahkan semua pemain untuk menyerang,” jelas Yakin.

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Kedewasaan di tengah kondisi sulit

Pertandingan itu bukannya tanpa kendala. Masalah teknis pada perangkat radio wasit di awal laga menyebabkan pertandingan terhenti selama tujuh menit. Penundaan dalam kondisi dingin tersebut bisa saja mengganggu ritme tim yang kurang berpengalaman, tetapi Swiss tetap tenang. Yakin memuji timnya karena tidak terusik oleh penghentian itu dan menunjukkan kedewasaan untuk menjaga fokus hingga peluit akhir berbunyi.

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“Kami tahu kami menghadapi tim kuat dengan permainan transisi yang bagus. Ini sama sekali tidak mudah. Kami harus berhati-hati agar tidak kembali terkena serangan balik yang seharusnya bisa kami hindari,” kata sang pelatih.

Rotasi direncanakan untuk laga melawan Skotlandia

Setelah promosi ke Liga A resmi dipastikan, Swiss kini dapat menatap laga terakhir mereka melawan Skotlandia di St. Gallen pada Senin. Laga itu akan menjadi kesempatan untuk merayakan keberhasilan mereka. Yakin juga mengisyaratkan akan memanfaatkannya untuk melihat kemampuan beberapa pemain pelapis yang hanya mendapat sedikit menit bermain selama jeda internasional ini.

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Namun, sang pelatih menegaskan bahwa ia tidak akan melakukan perombakan besar-besaran yang dapat mengganggu kekompakan tim. “Kami tetap membutuhkan stabilitas dan keseriusan. Namun, kami pasti akan melakukan beberapa perubahan,” tegas Yakin.