Muntah di malam hari? Pada jam yang mengerikan ini, tim nasional Belanda akan bertanding di babak 16 besar setelah menjadi juara grup

Tim nasional Belanda berada di jalur yang tepat untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia. Hal yang sama berlaku bagi Jepang, yang pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari berhasil mengalahkan Tunisia (0-4), yang telah tersingkir. Pertanyaan besarnya kini adalah: jika Oranje berhasil lolos ke babak kedua, kapan pertandingan tersebut akan digelar dan siapa saja lawan-lawannya?

Sebelum Piala Dunia, FIFA telah mengumumkan kriteria yang digunakan untuk menentukan peringkat di berbagai grup, jika jumlah poin tidak cukup untuk menentukan hasil akhir. Jika terjadi kesamaan poin, FIFA akan mempertimbangkan lima faktor untuk menentukan hasil akhir secara definitif.

Pertama-tama, dilihat hasil head-to-head antar negara, kemudian selisih gol. Baru setelah itu, jumlah gol yang dicetak pada fase grup akan dipertimbangkan. Kriteria keempat adalah klasemen fair play, dan jika hal itu pun tidak memberikan kepastian, maka FIFA akan melakukan undian.

Peringkat fair play diterapkan selama fase grup. Setiap kartu kuning bernilai satu poin minus, dan setiap kartu merah tidak langsung (dua kali kartu kuning sehingga menjadi kartu merah) bernilai tiga poin minus. Kartu merah langsung bernilai empat poin minus. Kartu merah langsung yang diterima pemain setelah sebelumnya mendapat kartu kuning, bernilai lima poin minus. Negara dengan poin minus paling sedikit akan menempati posisi teratas dalam peringkat.

Jepang tidak menerima satu pun kartu kuning atau merah saat melawan Belanda. Sebaliknya, pemain Oranje Micky van de Ven, Crysencio Summerville, dan Memphis Depay justru mendapat kartu. Oleh karena itu, Jepang berada di atas Oranje dalam klasemen fair play. Seandainya Jepang juga menerima tiga kartu kuning, maka Oranje akan kembali berada di posisi yang lebih menguntungkan. Peringkat FIFA akan menjadi penentu, dengan Belanda di peringkat delapan dan Jepang di peringkat tujuh belas.

Tim Jepang sekali lagi tidak menerima satu pun kartu kuning atau merah selama kemenangan telak atas Tunisia. Timnas Belanda juga tidak menerima kartu apa pun dalam kemenangan 5-1 atas Swedia.

Belanda, bagaimanapun, adalah negara dengan peringkat tertinggi di Grup F. Jadi, jika ada negara yang berakhir dengan jumlah poin yang sama, dan FIFA tidak dapat menentukan pemenang berdasarkan berbagai kriteria, Oranje akan selalu keluar sebagai pemenang.

Jika Oranje memenangkan Grup F, maka pertandingan babak 16 besar akan digelar pada 30 Juni pukul 03.00 dini hari. Jika finis di posisi kedua, pertandingan akan berlangsung pada 29 Juni, dengan kick-off pukul 19.00. Jika finis di posisi ketiga, masih ada beberapa skenario yang mungkin terkait tanggal pertandingan.

Jika menjadi juara grup, Oranje akan menghadapi tim peringkat kedua dari Grup C, yang saat ini adalah Maroko. Jika finis di posisi kedua, Oranje akan menghadapi juara grup tersebut, yang saat ini dipimpin oleh Brasil. Jika finis di posisi ketiga, Oranje bergantung pada hasil di grup-grup lain, karena delapan tim peringkat ketiga terbaik juga akan lolos.