Seiring semakin mendekatnya Piala Dunia 2026 dan Inggris yang kembali menumbuhkan ambisi di kancah internasional, perbincangan di kalangan pendukung pun tak terhindarkan mengarah pada susunan pemain terkuat yang mungkin untuk The Three Lions.

Seorang penggemar yang antusias telah merangkum hal ini menjadi susunan pemain yang menarik, memadukan keunggulan yang telah teruji, potensi muda, dan keseimbangan taktis untuk menggambarkan kedalaman skuad The Three Lions.

Formasi ini secara alami terbentuk menjadi 4-2-3-1 yang kokoh, dengan kekuatan-kekuatan yang sudah dikenal menjadi andalan di lini belakang. "Mudah. Pickford di gawang, 100%," kata penggemar tersebut memulai.

"Empat di belakang. Trent di bek kanan. Bek tengah, mudah, John Stones dan Marc Guehi. Bek kiri, salah satu pemain terbaik City, Nico O'Reilly."

"Dan kemudian saya akan memilih gelandang tengah yang bagus. Saya akan pilih Declan Rice, jelas. Saya suka Elliot Anderson. Saya pikir dia hebat. Dia punya kemampuan hebat, energi hebat, tapi saya tidak bisa... Seperti, saya pilih Reece James, tahu kan?"

"Nomor 10, harus Jude Bellingham. Jangan usulkan yang lain. Sayap kanan, jujur saja, kalau sedang on fire, Jarrod... Tidak, saya bercanda. Itu Bukayo Saka."

"Sayap kiri, jangan coba-coba usulkan Anthony Gordon. Saya suka dia, tapi dia jauh di bawah Marcus Rashford. Apalagi karena dia melengkapi nomor sembilan kami, yaitu Harry Kane."

Susunan pemain ini memadukan keandalan di lini belakang dengan ketangguhan lini tengah dan bakat menyerang, yang mencerminkan perpaduan yang cermat antara performa klub, pengalaman internasional, dan koherensi taktis. Ini merupakan salah satu interpretasi penuh semangat tentang bagaimana Three Lions dapat merangkak menuju kemenangan pada tahun 2026.

Seperti apa susunan pemain inti Inggris versi Anda?




