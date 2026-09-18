"Tiga gol, dua assist - tentu saja dia adalah salah satu dari sedikit titik terang di tim Jerman pada Piala Dunia. Saat ini segalanya tidak berjalan sepenuhnya mulus baginya, bukan hanya soal gol dan assist, tetapi dia juga lebih jarang terlibat dalam permainan, kontribusinya dalam permainan juga berkurang. Itu bukan karena tim, itu juga karena dirinya sendiri," kata pemegang rekor penampilan timnas itu kepada RTL/Sky di sela-sela siaran Liga Europa dan menegaskan: "Dan mungkin semua ini sedikit terlalu banyak bagi Deniz dalam beberapa bulan terakhir."

Matthäus melanjutkan: "Drama dengan Julian Nagelsmann selama berbulan-bulan menjelang Piala Dunia, menjadi pemain timnas, langsung mencetak gol di Piala Dunia, di-hype setinggi langit secara layak. Setelah itu menjadi kapten, mendapat kontrak terbaik yang pernah ditandatangani di Stuttgart. Itu jelas berpengaruh pada kepala, dan mungkin kemudian ada satu atau dua persen yang terlewat di sana-sini." Hal itu "mungkin juga kurang terlihat dalam pertandingan-pertandingan pertama".

Undav memang baru saja melalui masa yang penuh gejolak. Meski dia menutup musim lalu sebagai pencetak gol Jerman terbaik (25 gol, 14 assist), sudah ada perdebatan pada pekan-pekan dan bulan-bulan sebelum Piala Dunia mengenai apakah dia akan mendapat tempat utama di bawah Nagelsmann pada Piala Dunia. Setelah itu muncul pernyataan kontroversial dari sang pelatih, permintaan maaf atas dorongan istrinya, Lena, dan Piala Dunia yang ingin dilupakan, di mana Undav termasuk di antara sedikit titik terang. Selain itu, pada awal Juni dia memperpanjang kontraknya hingga 2029 bersama klub asal Schwaben itu dengan syarat yang belum pernah ada sebelumnya di internal klub dan menerima ban kapten dari Atakan Karazor sesaat sebelum musim dimulai.

Sejak saat itu, Undav tertinggal dari ekspektasi tinggi terhadap dirinya. Dalam kekalahan 1-2 dari TSG Hoffenheim pada akhir pekan, dia bahkan hanya masuk dari bangku cadangan. Di Bundesliga, dia juga masih belum mencatatkan keterlibatan gol. Namun, dalam kemenangan wajib di DFB-Pokal (Hansa Rostock) dan Liga Champions (Viking Stavanger), dia masing-masing mencatatkan dua assist. Selain itu, dalam beberapa pekan terakhir dia juga berkutat dengan masalah tendon Achilles yang membandel.

Mengapa Jürgen Klopp tidak menominasikan Deniz Undav?

Karena itu, Klopp juga menjelaskan alasan tidak memasukkannya dalam pemanggilan XXL-nya, yang mencakup 44 pemain dan dibagi ke dalam dua skuad. "Saya sudah berbicara dengan Deniz. Dia punya sedikit masalah dan belum benar-benar masuk ke musim ini. Saya ingin memilih empat penyerang dan untuk saat ini saya memilih yang lain," katanya. Yang mendapat tempat adalah Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt (keduanya Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus Turin) dan Kai Havertz (FC Arsenal).

Pelatih VfB, Sebastian Hoeneß, juga menyoroti "keluhan kecil" yang dialami Undav. Meski begitu, dia menegaskan bahwa pemain berusia 30 tahun itu "bisa bermain lebih baik, dan dia juga tahu itu". Namun, ini hanya "masalah waktu" sampai Undav mencapai performa terbaiknya dan dengan itu kembali menjadi opsi untuk tim nasional: "Dia akan sangat cepat kembali masuk ke dalam fokus."

Matthäus juga menunjukkan keyakinan serupa. "Dari yang saya tahu tentang dirinya, dia pasti akan mencoba segalanya agar mungkin bisa ikut saat laga-laga internasional berikutnya, yang akan berlangsung pada November," kata pria 65 tahun itu.