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"Mungkin semuanya akan menjadi jelas nanti": Saudari Ronaldo memicu misteri setelah pensiunnya dari tim nasional

C. Ronaldo
Portugal vs Denmark
Portugal
Denmark
UEFA Nations League A
Portugal
Denmark

Pesan perpisahan yang tak lepas dari kontroversi

Katia Aveiro, saudari perempuan bintang Portugal Cristiano Ronaldo, bergegas memberikan komentar atas keputusan kapten timnas Portugal untuk pensiun dari sepak bola internasional, melalui sebuah pesan panjang di akun media sosialnya. Dalam pesan tersebut, ia menyatakan kebanggaannya terhadap perjalanan karier sang adik, namun juga menyelipkan sebuah isyarat yang menimbulkan berbagai tanda tanya.

Katia menerbitkan pesan tersebut melalui fitur Stories di akun "Instagram" miliknya, yang berbunyi: "Aku bisa mengatakan banyak hal, tetapi waktu pasti akan mengungkap segalanya. Dan hingga saat itu tiba, aku katakan padamu: kau hebat, kau raksasa, dan kau legenda."

Saudari kapten Al Nassr Saudi itu menambahkan: "Hari ini dunia melepas kepergianmu bersama timnas Portugal. Sedangkan aku, sebagai saudarimu, menengok ke belakang dan merasakan kebanggaan yang dadaku tak sanggup menampungnya. Aku tahu pertempuran-pertempuran yang kau jalani, segala yang telah kau persembahkan untuk negara kita, dan apa yang telah kau bangun sepanjang kariermu."

Ia melanjutkan: "Kau telah mengubah jalan takdirmu, dan kau membawa Portugal bersamamu. Ya, ini adalah hari yang menyedihkan, tetapi setiap tahapan berakhir agar tahapan lain dapat dimulai. Waktulah yang menjadi hakim, dan jika masih ada sesuatu yang membutuhkan jawaban, mungkin segalanya akan menjadi lebih jelas esok hari."

Pertandingan berikutnya
POR

POR

UEFA Nations League A

14 Nov 2026

DEN

DEN

Katia menutup pesannya dengan kata-kata penuh emosi, ia berkata: "Kehormatanmu dan jalan yang telah kau tempuh lebih besar daripada perpisahan apa pun. Mungkin foto ini tidak berkualitas tinggi, tetapi ia memiliki arti yang sangat besar bagiku, karena ia menyimpan bagian dari sejarah kita, dan selalu mengingatkanku bahwa sebelum kau menjadi Cristiano Ronaldo yang dikagumi dunia, kau adalah dan akan selalu menjadi adikku dan anak kecilku. Aku mencintaimu, dan aku merasakan kebanggaan tanpa batas terhadapmu."

Ungkapan saudari Ronaldo tentang adanya hal-hal yang masih membutuhkan jawaban, serta kemungkinan hal itu menjadi jelas di kemudian hari, memicu sejumlah misteri seputar latar belakang keputusan pensiun tersebut, tanpa ia mengungkap rincian tambahan atau menjelaskan apa yang sebenarnya ia maksudkan.

شقيقة كريستيانو رونالدوinstagram

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