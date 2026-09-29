Juara dunia 2014 itu mengungkapkan hal tersebut dalam podcast 'Einfach mal Luppen', yang ia kelola bersama sang adik Felix (35).

Latar belakangnya adalah sebuah surat dari Klopp, yang pada pekan lalu dikirim kepada para pemain tim nasional yang berjasa. Dalam newsletter tersebut, penerus Julian Nagelsmann itu antara lain menulis: "Sebagai pemain, saya sangat jauh dari sebuah pemanggilan, sekarang saya boleh melakukannya sendiri sebagai pelatih tim nasional. Itu adalah sebuah privilese besar yang sangat saya hargai. Sama seperti saya juga tak bisa cukup menghargai jasa-jasa kalian."

Ia melanjutkan: "Saya akan sangat senang jika kalian terus mendampingi dan mendukung tim nasional kami dalam langkah awal baru mereka menuju Kejuaraan Eropa 2028. Karena kita semua adalah tim nasional."

Namun, menurut pengakuannya sendiri, Kroos tidak menerima pesan tersebut. "Saya juga membacanya, tetapi belum ada yang datang." Kesimpulan eks pemain Real Madrid itu: "Mungkin saya juga bukan pemain tim nasional yang berjasa." Ia kembali memeriksa kotak masuknya saat rekaman berlangsung, tetapi tetap tidak menemukan newsletter Klopp.

Tanpa menunggu lama, Kroos kini ingin mengambil sendiri persoalan ini dan menghubungi pelatih tim nasional atas inisiatifnya sendiri: "Saya akan mengiriminya WhatsApp, menanyakan ke mana emailnya. Saya tadi begitu senang dan sekarang ternyata tidak ada apa-apa." Dengan nada cukup jenaka, ia menduga ada masyarakat dua kelas dan berkata dengan merujuk pada mantan anak didik Klopp di BVB itu: "Kevin Großkreutz pasti dapat satu dari Kloppo, saya yakin."

Berapa banyak pertandingan internasional yang dimainkan Toni Kroos untuk Jerman?

Sejak debutnya pada musim semi 2010, Kroos mencatatkan 114 penampilan internasional dengan torehan 17 gol. Puncak kariernya bersama DFB adalah memenangi Piala Dunia di Brasil pada 2014. Gelandang sentral itu sebenarnya sudah pensiun dari tim nasional setelah Kejuaraan Eropa 2021, tetapi tiga tahun kemudian ia melakukan comeback pada Euro kandang Jerman. Setelah itu, ia mengakhiri karier aktifnya.

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Dalam podcast-nya, Kroos berulang kali juga menyoroti situasi tim DFB dengan nada bercanda.

Pada pekan lalu, misalnya, ia melontarkan sindiran kepada tiga pemain yang menjadi harapan di bawah Klopp: Saat ditanya soal tiga pemain yang tidak ikut di Piala Dunia terbaru, tetapi kini bisa dipanggil, ia berkata sambil tertawa: "Saya menuliskan tiga pemain yang tidak ikut di Piala Dunia. Yaitu Pavlovic, Wirtz, dan Musiala." Sang adik Felix awalnya tidak memahami lelucon itu dan bertanya heran: "Bagaimana? Apa? Di Piala Dunia yang mana mereka tidak ada?" Namun kemudian ia menyadarinya: "Karena mereka tidak menonjol, atau bagaimana?"

Ketiga pemain itu kemudian masuk ke skuad Klopp. Namun, Musiala mengalami cedera sebelum laga pertama melawan Belanda dan harus pulang. Pavlovic dan Wirtz kini telah bergabung dengan skuad XXL dan menjadi kandidat starter untuk pertandingan melawan Serbia pada Kamis malam.