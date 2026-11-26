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Anthony Gordon mengakhiri puasa gol selama sebulan dengan mencetak dua gol saat Barcelona mengalahkan Sabah FK di Liga Champions di Stadion Olimpiade Baku. Setelah mengemas enam gol dalam dua kunjungan ke Azerbaijan di Liga Champions, penyerang Inggris itu bercanda bahwa ia mungkin perlu pindah ke sana, meski mengakui seharusnya bisa mencetak hat-trick.

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Gordon akhiri puasa gol dengan dua gol di Baku

Anthony Gordon mencetak dua gol untuk membantu Barcelona membuktikan statusnya sebagai favorit kuat lewat kemenangan meyakinkan atas Sabah FK di Liga Champions, di Stadion Olimpiade Baku. Sejak tiba musim panas lalu, pemain internasional Inggris itu merebut posisi starter di sayap kiri dari Karim Adeyemi. Ia akhirnya melengkapi permainan menekan berintensitas tingginya dengan gol pada menit ke-30 dan ke-50, keduanya memanfaatkan bola pantul dari kiper Pokatilov. Satu upayanya yang lain dianulir setelah tinjauan VAR.

Gordon terakhir kali mencetak gol untuk Barcelona saat menghadapi Alaves pada 31 Oktober. Setelah mencetak empat gol bagi Newcastle United saat melawan Qarabag di Azerbaijan musim lalu, ia bercanda tentang kecocokannya dengan negara tersebut. "Mungkin suatu saat dalam hidup saya, saya harus pindah ke sini! Saya sangat sukses di sini dan, ya, pertandingan hari ini luar biasa. Tentu saja saya mencetak dua gol, jadi saya senang, tetapi saya mungkin bisa mencetak hat-trick. Jadi, masih banyak yang harus saya kerjakan," kata Gordon kepada Stan.

Gagal cetak hat-trick setelah menempuh perjalanan melelahkan

Ketika ditanya seusai pertandingan apakah enam gol dalam dua musim menjadikannya "Raja Baku", Gordon menolak julukan itu dan menyesali peluang mencetak gol ketiga yang gagal ia tuntaskan dengan kaki kiri. Ia juga memuji fokus kolektif Barcelona setelah menempuh perjalanan tandang yang jauh.

"Saya tidak akan mengatakan begitu, tetapi tempat ini sangat istimewa bagi saya. Saya seharusnya mencetak hat-trick, tetapi saya gagal memanfaatkan peluang dengan kaki kiri itu. Saya sangat senang," jelasnya. Mengenai penampilan tim, Gordon menambahkan: "Menurut saya, penampilan kami sangat bagus karena, seperti yang saya katakan, perjalanan ke sini benar-benar sulit. Kami datang ke sini dua hari lalu, meninggalkan keluarga untuk mendapatkan pengalaman seperti ini, tetapi Azerbaijan adalah tempat yang indah."

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Gordon dekati catatan Harry Kane di Liga Champions

Dua gol tersebut membuat koleksi Gordon menjadi tiga gol dalam lima penampilan di Liga Champions musim ini, setelah sebelumnya ia juga mencetak gol melawan Galatasaray. Sepanjang kariernya, ia kini mengoleksi 13 gol dalam 23 penampilan pertamanya di putaran utama Liga Champions. Di antara pemain Inggris, catatan itu hanya dilampaui penyerang Bayern Munich Harry Kane, yang mencetak 18 gol dalam 23 penampilan pertamanya.

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Sebelum digantikan Raphinha pada menit ke-76, Gordon mencatatkan lima tembakan (tiga tepat sasaran), akurasi umpan 84% dan dua kali merebut kembali bola. Barcelona melibas Sabah dengan tiga gol dalam rentang 10 menit di babak kedua.

Bugar dan siap hadapi Deportivo pada Minggu

Setelah diistirahatkan saat Barcelona menghadapi Villarreal pada pertandingan sebelumnya, Gordon tampil tajam sepanjang 76 menit bermain di Baku.

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Dengan kepercayaan dirinya di depan gawang yang telah pulih, pemain sayap itu diperkirakan tetap menjadi starter ketika Barcelona kembali berlaga di La Liga melawan Deportivo pada Minggu ini.