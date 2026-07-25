Menatap era baru tim DFB di bawah pelatih baru Jürgen Klopp, Karius mengatakan dalam wawancara dengan WAZ: "Saya tidak tahu apa rencananya. Tetapi sekarang saya bermain bersama Schalke di Bundesliga - situasinya tidak buruk. Jika saya menampilkan performa top, mungkin saya bisa menjadi kandidat." Ia akan "memberikan segalanya untuk Schalke - lalu nanti kita lihat saja apa yang akan terjadi", ujar pemain berusia 33 tahun itu.

Setidaknya, Klopp sudah tahu dengan cukup baik apa yang akan ia dapatkan dari Karius. Pasalnya, pelatih baru timnas Jerman itu merekrut sang kiper dari 1. FSV Mainz 05 ke Liverpool pada 2016, bahkan sempat menjadikannya sebagai nomor satu di Anfield. Namun, periode itu berakhir secara mendadak pada final Liga Champions 2018, yang kalah 1-3 dari Real Madrid. Karius, yang mengalami gegar otak dalam jalannya pertandingan, turut bertanggung jawab atas dua gol lawan. Seperti yang kini ia ungkapkan, setelah itu ia terjatuh ke dalam lubang mental yang dalam.

"Sampai saat itu, karier saya hanya melesat tajam ke atas, lalu tiba-tiba saya jatuh dengan keras - sampai ke titik paling bawah," kata Karius. "Dalam fase itu saya merasa tidak ada seorang pun yang akan memahami saya. Saya sudah tidak punya keinginan lagi untuk berlatih, tidak punya keinginan lagi untuk bermain," kenangnya. Saat itu, di usia yang baru 25 tahun, ia bahkan sempat memikirkan pensiun dini. Setelah final Liga Champions yang kalah itu, ia tidak pernah bermain lagi untuk Liverpool, lalu dipinjamkan ke Besiktas (2018 hingga 2020) dan Union Berlin (2020/21), sebelum pada 2022 ia tak lagi mendapat kontrak baru dari The Reds dan pergi untuk selamanya.

Sampai ke tim DFB? Loris Karius menemukan kembali kekuatan lamanya di Schalke

Setelah dua tahun di Newcastle United dan setengah tahun tanpa klub, Karius bergabung dengan Schalke pada awal 2025 dan berhasil membawa kariernya kembali ke jalur yang tepat. Musim lalu, mantan pemain tim nasional junior Jerman itu berperan besar dalam promosi S04 dan kini ingin ikut memastikan bahwa Königsblau bisa kembali mapan di Bundesliga. "Saya bisa membayangkan mengakhiri karier saya di sini. Saat ini saya tidak memikirkan hal lain," tegasnya, menekankan betapa nyamannya ia berada di Schalke.

Getty Images

Sementara itu, dalam konferensi pers perdananya pada Jumat, Klopp memberi harapan kepada para pemain baru potensial: "Saya punya sangat banyak ide. Siapa pun yang berhak bermain untuk tim nasional harus berusaha keras. Ini adalah awal yang baru. Akan ada pemain yang mendapat kesempatan, yang bahkan belum memperhitungkan hal itu," tegas Klopp, yang menurut pengakuannya sendiri sedang memantau 57 pemain outfield dalam daftar pertamanya.

Semuanya terbuka! Siapa yang akan jadi nomor satu tim DFB di bawah Jürgen Klopp?

Lalu bagaimana di posisi kiper? Manuel Neuer, yang kembali ke tim nasional khusus untuk Piala Dunia 2026 yang mengecewakan, kembali pensiun setelah tersingkir di babak 32 besar melawan Paraguay. Siapa yang akan menjadi nomor satu baru di bawah Klopp kini benar-benar terbuka. Sebelum comeback Neuer, Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) menempati posisi utama di bawah mistar tim DFB, sementara Alexander Nübel (Besiktas) dan Jonas Urbig (Bayern Munich) menjadi dua kiper lain yang saat ini terutama merasa punya peluang untuk memperebutkan pos di bawah mistar Jerman.

Marc-Andre ter Stegen (Barcelona, peminjaman ke Ajax Amsterdam dikabarkan akan segera terjadi), yang karena nasib buruk akibat cedera besar juga tidak jadi menjadi penerus Neuer seperti yang sebenarnya direncanakan setelah Euro 2024, tampaknya juga akan kembali punya ambisi. Namun, jika Karius bisa terus tampil konsisten kuat untuk Schalke di kasta tertinggi, ia benar-benar bisa masuk dalam pertimbangan Klopp.

Peluang pertama untuk mendapat panggilan perdana ke tim nasional senior datang pada akhir September. Saat itu, Jerman akan menghadapi Belanda di laga tandang dalam pertandingan pertama di bawah Klopp di Nations League.