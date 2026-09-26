"Saya mungkin akan selalu melakukannya seperti itu lagi," katanya kepada surat kabar Bild. Kurt pindah dari Gladbach ke FCB tak lama setelah ulang tahunnya yang ke-18 dengan biaya transfer sebesar tiga juta euro, tempat ia tidak bisa beradaptasi.

"Bagaimana hasilnya jika saya tetap di Gladbach, tentu tidak bisa dikatakan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi saat itu," ujar pemain yang kini berusia 30 tahun itu. Transfer ke München terjadi di tengah sorotan media yang besar - sesuatu yang belakangan tidak bisa dipahami Kurt: "Itu memang sangat, sangat dibesar-besarkan oleh media. Semuanya dibuat sedikit lebih buruk daripada kenyataannya pada akhirnya," katanya.

Setelah satu setengah tahun yang gagal di München, juara rekor Jerman itu menjualnya hanya dengan 500.000 euro ke Hertha BSC. Bersama klub Berlin itu ia bertahan selama tiga tahun, sebelum kemudian mencoba peruntungan di Austria, Slovakia dan Turki. "Sekarang saya sudah punya sekolah sepak bola sendiri dan masih bermain sepak bola untuk bersenang-senang," tutur Kurt.

Apa yang akan dilakukan Sinan Kurt secara berbeda?

Kini, Kurt akan memberi beberapa nasihat kepada dirinya yang berusia 18 tahun: "Saya akan mengatakan kepadanya bahwa dia harus menjalani semua ini dengan lebih serius lagi daripada cara saya menjalaninya saat itu. Jangan hanya mengandalkan bakatnya, tetapi menunjukkan mentalitas yang lebih besar," katanya.

Satu-satunya penampilan Sinan Kurt di Bundesliga bersama FC Bayern terjadi pada 25 April 2015 saat menang 1-0 atas Hertha BSC, ketika ia masuk sebagai pemain pengganti setelah jeda. Bersama klub ibu kota itu, ia kemudian hanya menambah lima menit lagi di kasta tertinggi Jerman lewat dua penampilan singkat.