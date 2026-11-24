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Mantan pemain timnas Belanda Rafael van der Vaart kembali menegaskan betapa besar kemampuan yang ia lihat pada eks bintang BVB Donyell Malen, yang kini tampil gemilang bersama AS Roma.

"Saya selalu mengatakan bahwa Malen punya potensi untuk mencapai level Kylian Mbappe. Hanya saja, potensinya tidak selalu terlihat," kata van der Vaart dalam acara 'Rondo' di stasiun televisi Belanda Ziggo Sport, saat empat gol Malen dalam kemenangan 5-1 Roma di Parma pada akhir pekan terakhir Serie A menjadi topik pembicaraan.

"Saya tidak malu mengatakannya. Dan mungkin saya akan ditertawakan karena ini. Namun, saya benar-benar yakin dia bisa mencapai level Mbappe," ujar van der Vaart, kembali membandingkan potensi Malen dengan bintang penyerang Prancis milik Real Madrid itu, yang baru saja finis di posisi kedua Ballon d'Or 2026 dengan selisih sangat tipis dari pemenang Harry Kane (Bayern Munich) .

Donyell Malen "sedikit lebih santai secara mental" daripada Kylian Mbappe

Namun, Malen "sedikit lebih santai secara mental" daripada Mbappe, jelas legenda Ajax itu. Van der Vaart lalu berseloroh: "Setelah mencetak empat gol ini, dia akan libur dua pertandingan dulu." Menurut van der Vaart, Malen "harus benar-benar menghilangkan" sikap santai itu jika ingin mencapai status seperti bintang Real Madrid tersebut.

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Malen, yang pernah pindah dari Ajax Amsterdam ke akademi Arsenal sebagai talenta muda berusia 16 tahun, membela Borussia Dortmund dari musim panas 2021 hingga Januari 2025. Pemain serang itu meninggalkan BVB untuk bergabung dengan Aston Villa. Namun, ia tidak bahagia di sana, lebih sering menjadi pemain pengganti, dan meninggalkan Birmingham setelah hanya satu tahun.

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Awal tahun ini, Malen kemudian bergabung dengan Roma . Kepindahan itu terbukti sangat berhasil bagi kedua pihak. Pemain timnas Belanda tersebut langsung menunjukkan performa terbaiknya di Italia dan berkembang menjadi pencetak gol yang dapat diandalkan . Di klub-klub sebelumnya ia lebih sering dimainkan di salah satu sisi sayap, tetapi pelatih Roma Gian Piero Gasperini kini memaksimalkan kelebihan Malen sebagai penyerang tengah .

Getty Images

Musim ini, pemain berusia 27 tahun itu telah mencatatkan 16 gol dan lima assist dalam 15 penampilan di semua kompetisi. Dengan 12 gol di liga, ia memimpin daftar pencetak gol terbanyak di kasta tertinggi Italia. Sepanjang tahun kalender 2026, Malen telah mencetak 26 gol Serie A. Ia pun menjadi pemain Roma pertama sejak Pedro Manfredini, yang juga mencetak 26 gol pada 1960, yang melampaui 25 gol liga dalam satu tahun kalender. Capaian Manfredini itu terjadi 66 tahun lalu. Kontrak Malen bersama Roma, yang merekrutnya secara permanen setelah masa peminjaman pada musim panas lalu dengan biaya transfer total 27 juta euro, berlaku hingga 2030.

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Van der Vaart pernah mengkritik Malen karena menyia-nyiakan potensinya

Upaya van der Vaart untuk mendorong rekan senegaranya itu mengeluarkan seluruh potensinya bukan hal baru. Pada musim semi 2024, ketika Malen masih bermain untuk BVB dan tengah menjalani periode yang cukup bagus, van der Vaart sudah menegaskan: "Saya benar-benar melihat bakat yang luar biasa dalam dirinya." Ia ingin bertanya kepada sang penyerang: "Apakah kamu ingin menjadi pemain terbaik di dunia?" Menurut van der Vaart, Malen memiliki semua modal untuk itu. Namun, terkadang ia tidak menunjukkan sikap yang diperlukan sehingga belum memaksimalkan kemampuannya.

"Saya melihat potensi yang tidak dimiliki siapa pun. Rasanya saya ingin mencengkeram lehernya. Saya kesal karena dia tidak mengeluarkan seluruh kemampuannya," keluh van der Vaart. Tak lama kemudian, dalam konferensi pers menjelang leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan mantan klubnya, PSV Eindhoven, pada Maret 2024, Malen ditanya tentang pernyataan van der Vaart. Ia terutama membantah tudingan tersirat bahwa kemalasannya menghambat dirinya.

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"Dia tidak mengenal saya," kata Malen menanggapi mantan bintang HSV itu. "Dia tidak melihat apa yang saya lakukan di rumah, seberapa besar usaha saya. Semua orang punya pendapat masing-masing."