Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Bayern Munich mencari kiper pelapis untuk masa setelah Manuel Neuer pensiun. Bernd Leno, salah satu kandidatnya, tampaknya tidak menutup kemungkinan menjadi kiper nomor dua di belakang Jonas Urbig.

Kepada Sky/RTL, mantan kiper timnas itu menjelaskan bahwa belum ada kontak konkret dengan klub tersukses di Jerman tersebut. Namun, ia juga tidak menutup pintu untuk bergabung dengan klub dari ibu kota negara bagian Bavaria itu.

"Sejauh ini belum ada yang menghubungi saya. Tentu saya juga mengetahui situasinya, tetapi saya menyikapinya dengan sangat santai," kata Leno. Ia menegaskan: "Kontrak saya di sini masih berlaku hingga akhir musim, saya merasa sangat nyaman di sini dan masih sangat ingin bermain. Saya merasa sedang berada di puncak performa. Mungkin menjadi pelapis atau melakukan hal lain juga bisa menjadi pengalaman berharga."

"Namun, terkadang," tambah Leno, "saya juga berpikir sayang sekali jika harus menjadi pelapis di suatu tempat, karena sebenarnya saya masih punya kemampuan untuk bermain. Tentu, keseluruhan tawarannya juga harus cocok. Kita lihat saja apakah saya mungkin akan kembali ke Jerman."

Iklan Iklan

Bernd Leno salah satu dari banyak kandidat Bayern Munich

Selama beberapa pekan terakhir, Leno menjadi salah satu dari banyak kiper yang dikaitkan dengan Bayern. Pemain berusia 34 tahun itu tidak hanya memiliki pengalaman dan kualitas untuk mendukung Urbig serta menggantikannya bila diperlukan, tetapi juga bisa didatangkan tanpa biaya transfer mengingat situasi kontraknya. Selain pemain yang telah sembilan kali membela timnas itu, Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) dan Loris Karius (FC Schalke 04) belakangan juga disebut-sebut sebagai calon kiper nomor dua Bayern Munich.

Topik Terkait

Di Fulham, Leno sudah bertahun-tahun menjadi pilihan utama dan rutin tampil gemilang , hingga sempat membuat namanya diperbincangkan sebagai kandidat untuk masuk skuad Piala Dunia 2026. Ia terikat kontrak dengan klub asal London barat itu sejak 2022. Sebelumnya, Leno bermain untuk Arsenal, yang dulu memboyong pemain binaan Stuttgart itu dari Bayer Leverkusen ke Inggris. Kepindahan ke Munich dengan demikian juga akan berarti kembali ke Bundesliga, tempat namanya pertama kali bersinar.

Getty Images

Kiper pelapis di Bayern Munich: Lebih menarik daripada kedengarannya

Sejarah telah menunjukkan bahwa posisi di Bayern Munich yang sekilas tampak kurang menarik itu sebenarnya memiliki keuntungan. Sven Ulreich, misalnya, menjalani perjalanan karier yang mengesankan sebagai pelapis Neuer selama bertahun-tahun . Kedua pemain veteran itu diperkirakan akan mengakhiri karier mereka pada musim panas dan membuka tempat bagi Urbig, serta mungkin Leno, Baumann, atau Karius.

Iklan

Urbig, yang berusia 23 tahun, sudah diproyeksikan menjadi kiper utama baru. Selama hampir dua tahun terakhir, ia rutin menggantikan Neuer, yang kini sangat rentan cedera, dan tampil meyakinkan.