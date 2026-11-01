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Luka Modric menilai Milan menampilkan permainan terbaiknya musim ini saat meraih kemenangan mendebarkan 3-1 atas rivalnya, Inter, dalam Derby della Madonnina. Gelandang veteran itu memuji atmosfer luar biasa di San Siro dan menantang rekan-rekan setimnya untuk menjaga konsistensi dalam persaingan gelar Serie A.

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Modric gembira usai menang dalam derbi

Modric menilai Milan menampilkan performa terbaik mereka musim ini saat meraih kemenangan 3-1 atas Inter. Gelandang veteran itu berperan penting dalam membantu timnya mengamankan tiga poin dalam Derby della Madonnina yang berlangsung sengit di San Siro.

Tuan rumah langsung unggul melalui gol Christian Pulisic dan Adrien Rabiot dalam 10 menit pertama. Alessandro Bastoni memperkecil ketertinggalan Inter lewat sundulan, tetapi Diego Moreira segera mengembalikan keunggulan dua gol dengan tendangan bebas spektakuler sebelum turun minum.

Kembali ke performa terbaik

Berbicara kepada CBS Sports Golazo seusai pertandingan, Modric tak bisa menyembunyikan kegembiraannya atas penampilan dominan timnya. Sang gelandang mengakui bahwa skuadnya perlu menunjukkan respons besar setelah mengalami kesulitan dalam kompetisi domestik belakangan ini.

“Kemenangan luar biasa, penampilan luar biasa,” ujar Modric saat menilai kemenangan tersebut. “Sejak menit pertama, saya rasa ini mungkin pertandingan terbaik kami musim ini. Secara keseluruhan, kami pantas menang dan kami sangat senang setelah hasil mengecewakan melawan Bologna pada tengah pekan.”

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Ketika ditanya tentang cara membimbing para pemain muda melewati pekan yang sulit, Modric menekankan pentingnya menatap ke depan. “Anda harus tetap positif. Anda tidak bisa terlalu lama mengeluhkan pertandingan sebelumnya karena Anda tahu pertandingan berikutnya akan segera datang.”

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Mencari konsistensi demi memburu gelar

Milan saat ini tengah beradaptasi dengan gagasan taktik baru, dan Modric mengakui bahwa kesulitan selama proses tersebut tak terhindarkan. Namun, ia memperingatkan bahwa mereka harus menghindari kekalahan akibat permainan ceroboh jika ingin bersaing serius memperebutkan gelar-gelar utama.

“Kami sedang berkembang sebagai tim, ada gagasan baru dalam cara bermain,” ujarnya. “Terkadang akan ada pasang surut, tetapi kami harus berusaha menekan masa-masa sulit itu seminimal mungkin jika ingin meraih gelar.”

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Dukungan penuh semangat dari suporter tuan rumah jelas turut berperan besar dalam memacu tim. Modric pun memuji para penggemar. “Malam ini, sejak pemanasan, mereka luar biasa dan atmosfer seperti ini semakin membantu Anda meraih kemenangan.”

Memangkas jarak dengan papan atas

Kemenangan penting dalam derbi itu mengangkat Milan ke posisi keempat klasemen Serie A. Mereka kini mengumpulkan 21 poin dari 10 pertandingan pertama musim ini di kompetisi domestik. Yang terpenting, kemenangan tersebut membuat mereka hanya terpaut empat poin dari Lazio dan Inter, dua tim yang memimpin pada awal musim. Hasil ini membuat persaingan gelar semakin terbuka saat Milan berupaya membangun momentum penting menjelang jadwal padat pada musim dingin.

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Perhatian Milan kini beralih ke kompetisi Eropa menjelang pertandingan berikutnya. Mereka akan menjamu Ferencvaros di Liga Europa dengan target meraih kemenangan penting lainnya di hadapan para pendukung sendiri.