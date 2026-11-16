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Gianluigi Donnarumma meyakini Italia masih merasakan dampak kelelahan fisik dan emosional saat kalah 1-4 dari Belgia di Nations League pada Minggu malam. Kapten Italia itu mengakui skuadnya kesulitan mengulangi intensitas yang ditunjukkan saat menang atas Prancis pada pertandingan sebelumnya, sehingga gagal lolos ke perempat final.

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Italia Tumbang di Brussel Setelah Awal Menjanjikan

Hanya membutuhkan hasil imbang di Brussel untuk mencapai perempat-final Nations League, Italia justru terperosok dari posisi pertama ke ketiga di grupnya. Setelah mencetak dua gol melawan Prancis, Pio Esposito mencetak gol pembuka, tetapi Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, Jeremy Doku, dan Diego Moreira memicu kebangkitan Belgia yang tampil efektif.

Penalti Esposito pada akhir laga juga digagalkan Senne Lammens, sementara tim tamu tampil lebih menyerang daripada yang diperkirakan. Hanya penyelamatan-penyelamatan gemilang kiper Manchester City Gianluigi Donnarumma, terutama saat menghadapi Kevin De Bruyne, yang mencegah kekalahan lebih telak.

Donnarumma Sebut Kelelahan Setelah Laga Melawan Prancis

Pelatih Belgia Mark van Bommel mengakui timnya “bisa mencetak enam gol” jika bukan karena aksi gemilang Donnarumma. Berbicara kepada RAI Sport, kapten Italia itu menyebut kemenangan 3-1 atas Prancis setelah sempat tertinggal di San Siro tiga hari sebelumnya sebagai penyebabnya.

“Sayangnya, ini bagian dari proses belajar. Kami memulai era baru, jadi pasang surut seperti ini bisa terjadi,” katanya. “Saat itu kami tidak tampil luar biasa, dan sekarang kami juga tidak tampil seburuk itu. Malam melawan Prancis sungguh indah, dan mungkin kami menguras terlalu banyak energi untuk meraih hasil tersebut, sehingga sedikit lelah hanya tiga hari kemudian.

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“Ketika Anda memainkan pertandingan yang begitu menggembirakan, tidak mudah untuk langsung kembali bermain di level yang sama. Ini bukan alasan, tetapi kami jelas kurang tajam dibandingkan beberapa hari lalu.

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“Sejujurnya, tidak ada yang menyangka kami menjalani kiprah sebaik ini di Nations League. Kami memainkan beberapa pertandingan yang sangat mengesankan, tetapi Belgia lebih baik malam ini, dan kami tahu harus meningkatkan diri.”

Kelemahan Taktis Terungkap di Tengah Perombakan Mancini

Italia berulang kali meninggalkan ruang saat transisi, kelemahan yang disoroti Donnarumma setelah pertandingan. “Yang perlu kami evaluasi adalah kami membiarkan begitu banyak serangan balik terjadi, jadi kami harus lebih baik dalam menjaga pemain lawan untuk mengantisipasinya,” ujarnya. “Kekalahan ini bisa dan akan menjadi pelajaran berharga. Pelatih sudah mengatakan bahwa kami harus bangkit. Ini menyakitkan, kami semua ingin terus melaju di turnamen ini.”

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Pelatih Roberto Mancini memperluas pilihan pemainnya dengan memberikan debut di tim senior kepada pemain sayap Milan Alphadjo Cisse dan kesempatan pertama menjadi starter dalam laga kompetitif kepada pemain Roma Niccolo Pisilli. Donnarumma menyambut proses tersebut: “Pelatih adalah sosok istimewa, dia bisa sangat membantu kami. Kami juga harus membantu para pemain muda, dan kami tahu tidak ada banyak waktu karena kualifikasi Kejuaraan Eropa akan segera tiba. Namun, mereka perlu bermain dan mendapatkan pengalaman. Ada banyak pemain muda menarik, tetapi mereka perlu bermain lebih sering.”

Kualifikasi Kejuaraan Eropa Menanti Skuad Muda

Kegagalan mencapai perempat-final Nations League membuat Italia langsung mengalihkan fokus ke kualifikasi Kejuaraan Eropa mendatang. Mancini harus segera mengintegrasikan pemain-pemain muda yang belum berpengalaman seperti Cisse dan Pisilli, sekaligus membenahi kelemahan saat transisi bertahan yang terungkap di Brussel. Menemukan konsistensi setelah rangkaian pertandingan internasional yang naik turun akan sangat penting bagi perombakan Italia.