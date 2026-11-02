Michael Carrick, manajer Manchester United, menghadapi tekanan yang terus meningkat di tengah merosotnya hasil-hasil timnya serta posisi mereka yang kian mendekati zona degradasi di Liga Primer Inggris. Namun pelatih asal Inggris itu tampak tidak terlalu memikirkan nasibnya, dan lebih memilih untuk fokus pada laga yang dinanti melawan Roma di Liga Champions, yang menjadi peluang baru untuk menyelamatkan musimnya dan mengembalikan kepercayaan para pendukung.

Manchester United tengah mengalami salah satu periode terburuknya sejak era 1980-an, setelah gagal meraih satu kemenangan pun sejak mengalahkan tim Azerbaijan, Sabah, pada September lalu. Spekulasi mengenai masa depan Carrick pun semakin menguat, meski klub tetap memberinya kesempatan lain, karena ia akan memimpin tim dari bangku cadangan dalam laga melawan Roma yang dijadwalkan berlangsung besok di Stadion Old Trafford.

Mengenai masa depannya bersama tim, Carrick mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan: "Saya tidak bisa memprediksi masa depan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Saya sangat menantikan laga besok. Kalian mungkin menganggap saya gila melihat hasil-hasil yang kami raih, tetapi apa pun yang terjadi, biarlah terjadi, dan kita akan lihat ke mana semua ini membawa kami."

Pelatih asal Inggris itu menegaskan bahwa prioritasnya saat ini adalah mengembalikan semangat di dalam ruang ganti, seraya menyatakan keyakinannya atas kemampuan para pemainnya meski hasil yang diraih mengecewakan.

Pertandingan berikutnya MUN Champions League 15.00 ROM

Ia berkata: "Saya mengenal para pemain dan tahu apa yang bisa mereka berikan. Kami telah menunjukkannya dalam beberapa kesempatan, dan kami melihat kilasan potensi kami di laga terakhir. Kami harus bergerak dan melakukan perubahan dengan cepat."

Carrick menambahkan: "Kami memiliki dua pertandingan penting pekan ini, dan ini adalah peluang hebat lainnya untuk menyerang dan menciptakan malam yang luar biasa bagi kami," sebagai isyarat atas pentingnya laga Eropa tersebut serta tantangan yang menanti tim dalam beberapa hari mendatang.

Jadwal pertandingan tidak memberi Manchester United banyak kesempatan untuk mengambil napas, karena mereka menjamu Roma sebelum menjalani dua laga sulit melawan Aston Villa dan Liverpool di Liga Primer Inggris, yang menempatkan tim di hadapan ujian sesungguhnya untuk mengembalikan keseimbangan mereka.

Dalam konteks lain, Carrick membela para pemainnya di hadapan kritik terkait disiplin di dalam lapangan, seraya menegaskan bahwa merosotnya hasil tidak berkaitan dengan hilangnya komitmen.

Ia berkata: "Saya sudah mengatakannya sebelumnya, saya sama sekali tidak meragukan komitmen para pemain. Kami bisa mengambil keputusan yang lebih baik, tetapi sama sekali tidak ada kekurangan komitmen."