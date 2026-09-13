Di sela-sela pertandingan Bundesliga antara Köln dan Werder Bremen pada Sabtu malam (1-1), Matthäus mengatakan kepada Sky tentang El Mala: "Dia jelas merupakan pemain untuk Jürgen Klopp. Dia juga akan menjadi pemain untuk Julian Nagelsmann."

Nagelsmann untuk pertama kalinya memanggil El Mala ke tim nasional Jerman pada November 2025 setelah penanjakannya yang pesat bersama Effzeh. Namun, pemain tim nasional U-21 itu (tujuh penampilan, satu gol) masih belum sempat menjalani debutnya untuk tim senior. Ia juga absen dari skuad Jerman untuk putaran final Piala Dunia, yang saat itu memang cukup mengejutkan. Bahkan ketika seorang pemain ofensif, Lennart Karl (18, FC Bayern), mengalami cedera serius menjelang turnamen, El Mala tetap tidak masuk dalam pilihan Nagelsmann dan pemain RB Leipzig Assan Ouedraogo (20) dipanggil sebagai pengganti.

Matthäus punya teorinya sendiri soal keputusan tersebut dan baginya jelas bukan karena alasan olahraga: "Mungkin dia tidak membawanya karena akan ada terlalu banyak keributan di sekitarnya. Tapi justru itulah yang kita butuhkan. Pemain seperti dia dengan kecepatan seperti itu memaksimalkan kekuatannya. Dia punya kualitas yang dibutuhkan untuk berada di level teratas."

Setelah musim panas transfer yang turbulen, termasuk kepindahan ke FC Brentford yang kabarnya ditolak, pendekatan dari BVB, serta perpanjangan kontrak yang mengejutkan di Köln, El Mala mengawali musim dengan baik dan antara lain mencetak satu gol pada pekan pertama melawan Hoffenheim (2-1).

Melawan Stuttgart (1-4), ia absen pada pekan sebelumnya karena sakit, dan saat bermain imbang melawan Werder ia yang sedang tidak bugar awalnya harus duduk di bangku cadangan, sebelum akhirnya masuk untuk 15 menit terakhir.

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Pelatih Köln Rene Wagner (38) mengatakan soal prospek El Mala di DFB: "Dia kan sudah pernah terlibat. Belum ada komunikasi lagi. Said sekarang ingin menunjukkan performa agar bisa menawarkan dirinya. Hari ini sayangnya dari bangku cadangan, tetapi kami sangat berharap dia memberi banyak energi." Pencetak gol Köln, Linton Maina (27), bahkan memuji bahwa setidaknya "masih ada granat yang datang dari bangku cadangan" dalam diri penyerang tersebut.

Köln kini menempati posisi ke-11 klasemen dengan empat poin. Pekan depan mereka masih akan menjalani laga tandang melawan Hamburger SV, sebelum memasuki jeda internasional pertama musim ini. Apakah El Mala akan masuk tim nasional senior akan diputuskan pada Kamis. Saat itulah Klopp akan mengumumkan skuad pertamanya.

Akankah dia memanggil El Mala? Klopp membuka pintu bagi wajah-wajah baru di DFB

Menurut Sky, Klopp ingin mengandalkan El Mala. Pelatih baru DFB itu melihat potensi besar dalam dirinya dan ingin memberikan kepercayaan kepada pemain Köln tersebut sejak awal masa jabatannya, demikian disebutkan stasiun televisi berbayar itu beberapa pekan lalu.

Dalam konferensi pers perdananya pada akhir Juli, Klopp sudah membuka lebar pintu bagi wajah-wajah baru dan juga menegaskan bahwa pemain sayap akan memainkan peran penting di bawah arahannya: "Karena setiap lawan bisa membuat lapangan menjadi sangat sempit. Satu-satunya keuntungan yang dimiliki adalah sesaat di sayap. Playmaker zaman sekarang ada di sayap," kata Klopp. Dengan kecepatannya, kemampuan dribel, dan dorongan langsung ke gawang tanpa banyak gaya, El Mala secara ofensif sangat cocok dengan sepak bola intens ala Klopp, tetapi yang juga akan menentukan adalah kerjanya dalam gegenpressing.

Jerman pertama-tama akan menghadapi Belanda di Amsterdam dalam Nations League (24 September). Tiga hari kemudian akan menyusul laga kandang perdana Klopp di Augsburg melawan Yunani (27 September), selain itu Jerman juga akan menghadapi Serbia (1 Oktober, München) dan kembali Yunani (4 Oktober, Thessaloniki) dalam dua laga Nations League lainnya.