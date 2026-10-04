Klub Barcelona akan hadir di level tertinggi besok dan lusa dalam KTT ke-13 Euroleague untuk klub-klub, yang akan digelar di Danau Como di Italia.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", Joan Laporta, presiden Barca, pada akhirnya akan memimpin delegasi Barcelona, padahal pada awalnya ia sempat mempertimbangkan untuk menyerahkan tugas ini kepada anggota dewan direksi Sisco Pujol, kepala divisi bola basket, serta direktur eksekutif Xavi O'Callaghan.

Meski demikian, Laporta pada akhirnya memutuskan untuk memimpin sendiri delegasi tersebut, mengingat pentingnya pertemuan yang akan menentukan keputusan antara menyetujui pengambilalihan dan pembelian turnamen Euroleague oleh Asosiasi Bola Basket Nasional Amerika (NBA), atau tetap melanjutkan model yang berlaku saat ini. Laporta memasuki KTT ini dengan tujuan menyimak diskusi dan bertukar pandangan sebelum menentukan sikap akhir Barcelona.

Inti dari pertemuan ini adalah sebagai berikut: klub-klub pemilik liga Euroleague harus mengkaji dua opsi yang tersedia. Pertama adalah tetap berada di Euroleague, dengan mempertahankan manajemen di tangan klub-klub dan menerapkan rencana kerja.

Adapun yang kedua adalah bergabung dengan NBA: menerima tawaran finansial dan manajerial terbaik yang tersedia, dengan kesadaran penuh bahwa opsi ini berarti melepaskan kendali mutlak atas turnamen dan mengadopsi model bisnis Amerika.

Pertemuan ini bertujuan memberikan suara kepada para pemilik guna membangun kepercayaan di antara mereka dan membahas tiga poin utama berikut secara umum selama pertemuan:

- Peralihan dari lisensi menjadi hak waralaba komersial bagi ke-13 pemilik.

- Mengevaluasi tawaran-tawaran yang masuk untuk memperluas cakupan kompetisi dan proses penerimaan waralaba baru.

- Haruskah kami melanjutkan pembicaraan dengan Asosiasi Bola Basket Profesional Amerika (NBA) atau meninggalkannya dan tetap menjalankan Euroleague oleh klub-klub?

Keputusan Laporta untuk bertolak ke Italia didorong oleh pertemuan penting yang terjadi pada pekan ini di Kopenhagen, di sela-sela pertemuan Asosiasi Klub Sepak Bola Eropa (EFC); di mana ia bertemu dengan wakil komisioner NBA, Mark Tatum, yang mengunjungi Denmark untuk menjelaskan kepada para presiden klub sepak bola yang memiliki tim basket elite tentang keuntungan dan investasi proyek NBA di Eropa.

Pertemuan ini melibatkan klub Barcelona, Real Madrid, dan Bayern Munich, selain keinginan asosiasi Amerika untuk meyakinkan Paris Saint-Germain dan AC Milan agar bergabung dengan lingkungan baru tersebut.

Selain itu, Joan Laporta memiliki gambaran yang menyeluruh dan terperinci mengenai proyek Amerika ini berkat konsultasinya yang terus-menerus dengan Pau Gasol, legenda bola basket Spanyol dan mantan pemain Barcelona serta bintang bersejarah NBA bersama Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, San Antonio Spurs, dan Milwaukee Bucks.

Proyek "NBA Europa": 12 Kota Jadi Target Investasi

Proyek "NBA Europa" bertumpu pada penempatan pijakan di 12 kota utama Eropa, yaitu: Barcelona, Madrid, Athena, Roma, Milan, London, Paris, Berlin, Munich, Istanbul, Manchester, dan Lyon, untuk membentuk inti liga yang terdiri dari 16 tim (dengan tambahan 4 klub lainnya melalui tawaran kompetitif).

NBA berupaya keras untuk menggaet klub-klub sepak bola raksasa ke dalam daftar proyeknya; mengingat popularitasnya yang luar biasa di tingkat global serta pengalaman pemasarannya yang luas dalam mengembangkan dan menginvestasikan turnamen olahraga secara komersial.

Dari pihaknya, klub Barcelona menanti dimulainya pembangunan Palau Blaugrana yang baru, dengan penegasan dari klub mengenai niatnya untuk tidak memengaruhi secara finansial proyek Espai Barca.

Hal ini dapat dicapai dengan menugaskan sebuah perusahaan untuk membangunnya, dan sebagai gantinya, mengoperasikannya untuk menggelar berbagai acara selama kurun waktu antara 35 dan 40 tahun berdasarkan perjanjian waralaba.

Bergabungnya Barcelona ke liga bola basket profesional Amerika (NBA) di Eropa akan menjadi faktor penarik utama bagi para investor yang ingin membangun palau baru tersebut.

Bagaimanapun, Barcelona ingin menyimak seluruh pendapat sebelum mengambil keputusan akhirnya di antara tawaran liga bola basket profesional Amerika (NBA) dan liga Euroleague.