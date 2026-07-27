Rabithah Liga Profesional Arab Saudi meninjau kembali salah satu keputusan paling kontroversial dalam periode terakhir, setelah memutuskan untuk menunda penerapan ketentuan Pasal 13.1 dari panduan kompetisi, yang berkaitan dengan pendaftaran pemain muda, dalam sebuah langkah yang datang setelah gelombang besar keberatan yang menyertai pengumuman regulasi baru tersebut.

Rabithah memutuskan untuk menunda pemberlakuan pasal yang mensyaratkan agar daftar tambahan pemain muda hanya memuat pemain Saudi atau yang lahir di kerajaan tersebut, dengan penerapannya dimulai sejak musim 2028-2029, alih-alih waktu yang ditetapkan sebelumnya.

Rabithah menjelaskan bahwa keputusan itu berangkat dari kepeduliannya untuk bekerja sama dengan klub-klub, dan memberi mereka waktu yang cukup untuk menata ulang rencana kontrak mereka, sejalan dengan kebijakan yang bertujuan mengembangkan sepak bola Saudi dan memperbaiki iklim persaingan.

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Dalam pernyataannya, Rabithah menegaskan bahwa penyesuaian ini tidak berarti mundur dari tujuan proyek, melainkan memberi klub-klub masa transisi yang memungkinkan mereka beradaptasi dengan regulasi baru, sekaligus menjaga stabilitas persaingan dan tidak merugikan rencana teknis serta investasi mereka.

Rabithah menambahkan bahwa pembaruan regulasi ini pada dasarnya bertujuan menata daftar pemain, melindungi mekanisme pendaftaran, di samping mendukung partisipasi pemain Saudi dan yang lahir di kerajaan bersama tim utama dan kelompok usia, mengingat hal itu merupakan salah satu poros utama dalam pengembangan bakat nasional.

Rabithah menutup dengan penegasan bahwa penetapan kerangka waktu yang baru akan menjamin penerapan keputusan secara lebih efektif, dan mewujudkan keseimbangan antara aspek regulasi dan kebutuhan klub, demi mendukung tujuan pengembangan Liga Saudi dalam jangka panjang.

Hari-hari terakhir sempat menyaksikan situasi penolakan dan kemarahan dari sejumlah klub terhadap Rabithah sebelum akhirnya keputusan itu dibatalkan.