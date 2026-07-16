Pemenang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan mendapatkan hadiah istimewa yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah turnamen ini, sesuai dengan gaya Amerika.

Timnas Spanyol akan berhadapan dengan timnas Argentina pada Minggu mendatang di Stadion MetLife, New Jersey, dalam pertandingan final Piala Dunia.

Laporan media yang dikutip oleh jaringan "Sky Sports" menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah memutuskan untuk memberikan hadiah istimewa baru bagi pemenang Piala Dunia, selain trofi dan medali emas.

Hadiah tersebut berupa cincin kenang-kenangan yang akan diterima para pemain tim juara, di mana salah satu sisinya akan dihiasi gambar replika Piala Dunia, sedangkan sisi lainnya akan digunakan untuk mencantumkan identitas sang juara, dengan setiap cincin memiliki nomor unik.

FIFA 2026 akan menyediakan cincin jenis ini, sebagai penghormatan terhadap tahun penyelenggaraan edisi Piala Dunia saat ini, dengan 30 di antaranya dialokasikan untuk tim juara, sedangkan sisanya (1.996) akan dijual di seluruh dunia.

Pelatih tim pemenang, serta kaptennya, akan menerima ketiga puluh cincin tersebut secara sementara segera setelah pertandingan berakhir, sebelum ukurannya disesuaikan di kemudian hari agar sesuai dengan para pemain yang menerimanya.

Hadiah-hadiah istimewa ini sejalan dengan budaya olahraga Amerika, yang menetapkan bahwa tim pemenang menerima cincin sebagai pengganti medali, seperti yang terjadi di Liga Bola Basket Amerika Serikat (NBA) dan kompetisi “Super Bowl”.