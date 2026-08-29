Ajax akan memperkuat skuadnya dengan Sofyan Amrabat, demikian dilaporkan Fabrizio Romano. Gelandang berusia 30 tahun itu saat ini berstatus bebas transfer, setelah kontraknya dengan Fenerbahce diputus.

Amrabat kabarnya juga mengantongi tawaran menarik dari klub LaLiga yang tidak disebutkan namanya, tetapi ia memilih Ajax. Ajax sudah cukup lama mencari gelandang bertahan baru untuk lini tengah. Saat ini, Youri Regeer dan Jorthy Mokio menjadi satu-satunya opsi bagi pelatih Míchel.

Menurut Romano, Amrabat sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Ajax. Jurnalis Voetbal International, Tim van Duijn, di X justru melaporkan bahwa kesepakatan itu belum sepenuhnya tuntas, tetapi memang "bergerak ke arah yang baik".

Amrabat bermain untuk Feyenoord pada musim 2017/18 dan saat itu mencatatkan 33 laga resmi untuk klub Rotterdam tersebut.

Pemain tim nasional Maroko yang sudah mengoleksi 78 caps itu membawa segudang pengalaman. Ia pernah membela klub-klub seperti Manchester United dan Fiorentina, serta memainkan 45 pertandingan dengan seragam Fenerbahce.

Mike Verweij, pengamat Ajax dari De Telegraaf, melaporkan bahwa gelandang tersebut akan menandatangani kontrak berdurasi dua musim di Amsterdam.