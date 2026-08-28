"Mulai hari ini saya pergi": Pelatih Trabzonspor yang pernah menangani Mohamed Salah mundur secara spontan setelah dipermalukan

Klub top Turki itu, yang secara mengejutkan memperkuat diri pada musim panas dengan superstar bebas transfer Mohamed Salah, kalah 0-4 saat bertandang ke markas Ferencvaros di Budapest pada leg kedua playoff, setelah leg pertama juga berakhir 1-0 untuk tim Hungaria tersebut. Bagi Trabzonspor, perjalanan mereka kini berlanjut di Conference League - namun tanpa Fatih Tekke.

Ia mengundurkan diri secara langsung di TV, tanpa sebelumnya memberi tahu klubnya: "Saya ingin berbicara singkat, tidak ada yang tahu soal ini: Efektif segera, saya mundur dari jabatan yang telah saya jalani selama 18 bulan. Menjatuhkan hukuman ini kepada diri saya sendiri mungkin adalah hak saya," katanya kepada A Spor. "Mulai hari ini saya pergi. Saya belum memberi tahu dewan soal pengunduran diri saya. Saya mengatakan ini untuk pertama kalinya di televisi," tambahnya.

Gol-gol dari Callum O’Dowda (19'), Marius Corbu (54'), Dele (59') dan Krisztian Lisztes (86') membuat Trabzonspor hancur lebur di Budapest. "Ada pertandingan yang sangat memukul Anda. Pertandingan seperti itulah yang baru saja kami alami," ujar Fatih Tekke, yang mengkritik timnya dengan keras: "Kekalahan hari ini tidak bisa diterima. Nasib buruk bisa diterima, tetapi yang ini tidak bisa saya terima," kata sang pelatih.

Pemain baru apa saja yang didatangkan Trabzonspor pada musim panas?

Trabzonspor datang ke duel playoff melawan Ferencvaros sebagai favorit jelas: klub Turki itu memiliki tim dengan nilai pasar skuad sekitar 168 juta euro, lebih dari empat kali lipat dibanding Ferencvaros (38 juta euro). Pada musim panas, Trabzonspor menginvestasikan 47 juta euro untuk pemain baru - dan juga mendatangkan bintang-bintang seperti Salah, Fabinho, dan Ruslan Malinovskyi secara bebas transfer. Kini mereka harus puas tampil di Conference League dan bersiap dengan pelatih baru.