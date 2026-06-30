Muhammad Wahbi: Kesabaran dan keyakinanlah yang membuat kami lolos... dan petualangan ini terus berlanjut

Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko, mengaitkan kemenangan "Singa Atlas" atas Belanda dan lolosnya tim tersebut ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 dengan kesabaran dan keyakinan diri, sambil menegaskan bahwa lolosnya tim tersebut memang pantas.

Timnas Maroko lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belanda melalui adu penalti (3-2), usai bermain imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu dini hari Selasa ini, di Stadion Monterrey, Meksiko, dalam rangka babak 32 besar turnamen tersebut.

Timnas Belanda sempat unggul lebih dulu pada menit ke-72 melalui Cody Gakpo, bintang Liverpool, namun Maroko menolak menyerah. Issa Diop kemudian mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90+1, sehingga pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan waktu dan adu penalti yang akhirnya dimenangkan oleh “Singa Atlas”.

Dalam pernyataannya yang dilansir oleh jaringan “BeIN Sports” setelah pertandingan, Wahbi mengatakan: “Ini adalah pertandingan yang murni taktis. Lawan sangat menghormati kami dan memilih bermain dengan lima bek di lini belakang, karena mereka tahu gaya permainan kami dan cara kami menguasai bola.”

Ia menambahkan: “Kami benar-benar menguasai pertandingan, memiliki persentase penguasaan bola yang tinggi, dan melepaskan lebih banyak tembakan, jadi saya anggap kemenangan dan lolosnya kami sepenuhnya pantas.”

Ia melanjutkan: “Sayangnya, kami kebobolan gol dari serangan balik saat sedang menguasai bola, tetapi kami memiliki kesabaran dan keyakinan pada diri sendiri hingga akhirnya berhasil bangkit kembali.”

Ia melanjutkan pernyataannya: “Kita harus menerima kemenangan dengan cara ini, karena setiap pertandingan memiliki skenario tersendiri, dan kini kita sedang menjalani babak gugur.”

Pelatih asal Maroko itu menyampaikan pesan kepada para pendukung timnas negaranya, dengan mengatakan: “Semangat para warga Maroko di seluruh dunia memberi kami energi dan membuat kami terus melangkah.”

Dia menambahkan: “Petualangan kami terus berlanjut dan kami tidak ingin ini berhenti. Saya bangga dengan apa yang telah ditunjukkan para pemain, dan kemenangan ini kami persembahkan untuk Raja dan rakyat.”

Timnas Maroko sedang bersiap untuk menghadapi Kanada di babak 16 besar Piala Dunia pada Sabtu malam mendatang.