Pelatih Portugal Jose Mourinho, direktur teknik Real Madrid, melontarkan kritik tajam terhadap jadwal Liga Spanyol, setelah timnya meraih kemenangan telak tiga gol tanpa balas atas Valencia di Stadion Mestalla, seraya menegaskan bahwa padatnya pertandingan dan perjalanan beruntun tidak memberikan para pemainnya waktu yang cukup untuk pulih. Di sisi lain, ia memuji semangat tim dan menyerahkan seluruh pujian kepada para pemain atas rangkaian kemenangan yang diraih.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan bahwa Mourinho memanfaatkan konferensi pers seusai pertandingan untuk memprotes jadwal pertandingan timnya, setelah Real Madrid menjalani 3 laga tandang melawan Santander, Athena, dan Valencia hanya dalam 7 hari, dan terpaksa pulang dari Yunani pada pukul tiga dini hari.

Ketika ditanya tentang pesan yang hendak ia sampaikan kepada Javier Tebas, presiden La Liga, pelatih asal Portugal itu menjawab dengan nada sinis: "Tidak, saya tidak punya pesan, saya harus tetap rendah hati, karena mereka memegang seluruh kekuasaan".

Mourinho menambahkan protes terhadap jadwal pertandingan: "Yang saya minta hanyalah agar mereka tidak menempatkan kami dalam kondisi seperti ini lagi; bermain pada hari Minggu, lalu Rabu, kemudian Sabtu. Ini tidak masuk akal, ini seperti sebuah lelucon".

Pelatih Real Madrid itu membandingkan jadwal timnya dengan jadwal para pesaing langsungnya, Barcelona dan Atletico Madrid, dengan menjelaskan bahwa kedua tim itu bermain pada hari Selasa dan akan menjalani laga berikutnya pada hari Minggu, sementara para pemainnya terpaksa tidur di pusat latihan Valdebebas setelah pulang dari Athena.

Ia menutup pembicaraannya tentang krisis ini dengan pesan yang jelas: "Saya minta kalian membiarkan kami apa adanya".

Sebaliknya, Mourinho menolak mengambil pujian atas kemenangan-kemenangan yang diraih tim, seraya menegaskan bahwa para pemain adalah pihak yang memegang peran terbesar dalam kondisi harmonis dan kokoh yang tengah dirasakan Real Madrid, dan ia berkata: "Seluruh pujian kembali kepada para pemain. Merekalah yang melakukannya, dan mereka bersatu".

Pelatih asal Portugal itu mengutip sebuah momen dari pertandingan untuk menjelaskan kuatnya keterikatan antara para pemainnya, dengan menunjuk bahwa Kylian Mbappe bergegas menutup ruang yang ditinggalkan Arda Guler setelah ia maju dari posisinya dan tim kehilangan bola, serta menilai bahwa tindakan ini mencerminkan semangat tim.

Mourinho berkata: "Momen itu memberitahu Anda segalanya tentang betapa bersatunya tim ini", sebelum ia mengungkapkan optimismenya terhadap masa depan tim, seraya menambahkan: "Dari pengalaman saya, saya bisa mengatakan bahwa saya memiliki perasaan yang baik terhadap tim ini, saya memiliki perasaan yang baik terhadap Real Madrid".

Pelatih itu juga berbicara tentang suasana suporter di Stadion Mestalla, dengan menunjuk bahwa suporter Valencia bereaksi terhadap setiap keputusan wasit dan ikut terlibat kuat dalam jalannya pertandingan, berbeda dengan apa yang terjadi di Stadion Santiago Bernabeu, di mana menurutnya para suporter mengikuti laga dengan lebih tenang.

Mourinho menutup pernyataannya dengan komentar sinis tentang suasana ruang ganti setelah kemenangan, dengan mengungkapkan bahwa para pemain merayakannya dengan menyetel musik, tetapi ia tidak puas dengan pilihan mereka, dan ia berkata: "Suasananya tenang dan bahagia, para pemain menyetel musik yang buruk dan berisik. Itu benar-benar musik yang mengerikan".