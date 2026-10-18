Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, berbicara soal kemenangan besar yang diraih timnya atas Sevilla dengan skor 4-1, pada Minggu malam, di Stadion Santiago Bernabeu, dalam pekan kesembilan LaLiga, sambil memuji penampilan para pemainnya dan konsentrasi mereka sepanjang pertandingan. Ia juga menyinggung kembalinya bek asal Brasil, Eder Militao, padatnya jadwal pertandingan, serta target Los Blancos di Liga Champions.

Surat kabar Spanyol "AS" memuat pernyataan Mourinho usai pertandingan, di mana ia menegaskan bahwa Real Madrid menampilkan permainan kuat menghadapi Sevilla, berkat kualitas kolektif dan individu yang ditunjukkan para pemainnya. Ia berkata: "Kami bermain bagus sejak awal, para pemain sangat fokus dan penuh semangat, serta menunjukkan rasa hormat besar kepada lawan yang sudah kami pelajari dengan baik. Ada level kualitas yang tinggi dalam permainan kolektif kami, dan level kualitas individu yang tinggi."

Ia menambahkan: "Kami melakukan tiga pergantian untuk memberikan dinamika dan energi yang berbeda setelah pertandingan sulit di Roma. Secara umum kami bermain sangat bagus. Gol Sevilla datang di momen yang tidak diduga siapa pun, lalu kami kembali menemukan keseimbangan dan memastikan kemenangan."

Pelatih Real Madrid itu melanjutkan pembicaraannya soal kembalinya Militao dari cedera panjang, dengan menegaskan bahwa kemunculannya kembali merupakan dorongan penting bagi tim, terutama setelah periode sulit yang ia jalani selama beberapa bulan terakhir. Ia berkata: "Saya memikirkan malam yang luar biasa ini, dan kembalinya Militao, sesuatu yang membangkitkan semangat kami sebagai tim. Kami telah melihatnya menderita dan bekerja keras selama beberapa bulan terakhir."

Mengenai kondisi teknis dan fisik bek Brasil itu, Mourinho menjelaskan bahwa pemain tersebut memiliki potensi besar, namun membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengembalikan levelnya secara penuh. Ia berkata: "Dia pemain yang sangat bagus. Dia baru berlatih bersama tim selama tiga pekan setelah absen panjang. Masih ada jalan panjang di depannya, tetapi Anda bisa melihat potensinya di latihan. Dia pemain yang sangat penting bagi tim."

Ia menambahkan: "Kami harus bersabar, dan memberinya kesempatan-kesempatan kecil ini agar kepercayaan dirinya tumbuh." Perlu diketahui bahwa bek Brasil itu turun bermain pada menit ke-85 pertandingan

Mourinho juga menyinggung penampilan Real Madrid dalam periode terakhir, setelah tim meraih tiga kemenangan berturut-turut usai jeda internasional, sambil menegaskan bahwa kerja kolektif menjadi fondasi dalam perjalanan perkembangan tim, meski menghadapi padatnya jadwal dan sempitnya waktu yang tersedia untuk berlatih.

Ia menjelaskan: "Saya pikir kami menampilkan pertandingan yang luar biasa hari ini, dan di Roma, itu pertandingan yang sangat sulit, tetapi tim tahu bagaimana harus bereaksi. Kami satu tim, dan kami selalu bekerja sebagai satu tim untuk berkembang. Kami baru bermain bersama dalam waktu yang sangat singkat."

Ia melanjutkan: "Sulit bagi kami untuk menikmati ketenangan pikiran seperti yang dinikmati pelatih-pelatih lain di klub lain, tetapi kami memanfaatkan setiap menit yang kami miliki secara maksimal. Besok kami akan kembali berlatih, karena kami akan bermain melawan tim lain yang sudah bertanding kemarin dan punya keuntungan 24 jam," merujuk pada pertandingan melawan Leipzig pada hari Rabu di Liga Champions.

Mengenai jumlah pencetak gol Real Madrid yang kini mencapai sepuluh pemain, pelatih asal Portugal itu menekankan pentingnya kontribusi seluruh elemen tim, sambil menegaskan bahwa penilaian keberhasilan tidak hanya terkait dengan gol, melainkan dengan apa yang diberikan setiap pemain kepada kelompok. Ia berkata: "Setiap dari mereka berkontribusi dengan caranya sendiri. Courtois bermain dengan level yang sangat tinggi, dan ini juga tanggung jawab Lunin. Seperti yang saya katakan kemarin, tidak ada satu cara untuk menilai kelayakan. Dalam kasus saya, ada 24 pemain yang layak."

Mourinho juga berbicara soal pentingnya meraih sembilan poin penuh dalam tiga pertandingan pertama di Liga Champions, dengan menjelaskan bahwa targetnya tidak terbatas pada memastikan lolos, tetapi juga mengakhiri fase liga di delapan besar, demi menghindari laga play-off. Ia berkata: "Itu akan ideal. Ada dua target dalam delapan pertandingan itu: lolos, lalu masuk delapan besar, yang mengurangi jumlah pertandingan play-off yang harus Anda jalani."

Ia menambahkan: "Musim lalu, Real Madrid harus menjalani pertandingan-pertandingan itu, dan itu bukan pertandingan yang disukai. Kami meraih enam poin melawan dua tim terbaik Italia (Inter dan Roma)."

Pelatih Real Madrid itu menutup pembicaraannya dengan menegaskan kekuatan Leipzig, lawan tim berikutnya, sambil memperingatkan bahayanya tim-tim yang berusaha menebus kekalahan setelah menderita hasil buruk, merujuk pada kekalahan mereka dari Bayern Munchen (6-1) kemarin. Ia berkata: "Leipzig tim yang sangat kuat yang datang setelah kekalahan menyakitkan dari Bayern Munchen, dan tim-tim yang mengalami penurunan level justru lebih berbahaya."







