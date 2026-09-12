Mourinho usai kemenangan empat gol: Kami tim yang "agresif", para pemain layak mendapat tepuk tangan

José Mourinho, pelatih Real Madrid, mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan besar melawan tamunya Rayo Vallecano dengan skor 4-1 pada pekan kelima La Liga.

Surat kabar AS memuat pernyataan Mourinho kepada saluran Real Madrid, ketika ia mengatakan "Kemenangan ini penting, terutama setelah kekalahan pada pekan lalu dari Real Betis".

Ia menambahkan "Kami memastikan hasil pertandingan pada babak pertama, dan kami tidak tampil cemerlang di babak kedua, tetapi hal itu tidak mudah".

Ia menekankan "Bekerja dengan cara seperti yang kami lakukan setelah pertandingan Liga Champions Eropa, ini bukan hanya soal aspek fisik, tetapi juga aspek mental. Kami melakukan beberapa perubahan pada pemain, dan kami memberikan stabilitas pada lini tengah, dan kami benar-benar menemukannya. Para pemain layak mendapatkan rasa hormat dan tepuk tangan saya".

Ia menyoroti "26 tembakan dan 14 gol di kandang kami, kami mencetak banyak gol, tetapi kami juga menyia-nyiakan sejumlah besar peluang. Kami adalah tim yang tahu cara mengelola pertandingan, kami tim yang sangat agresif, merebut bola dan melaju dengan cepat. Semakin agresif kamu, semakin sulit untuk menambah kecepatan".

Ia mengingatkan "Akan tiba suatu hari, ketika salah satu tim akan dihukum atas semua peluang yang terbuang itu, dan pada hari itu enam atau tujuh peluang yang kami sia-siakan akan menjadi gol".

Pelatih asal Portugal itu menambahkan "Saya senang dengan kemenangan ini. Kalian telah melihat bagaimana Jude Bellingham menyelesaikan pertandingan, begitu pula Dumfries dan Konaté".

Ia menjelaskan "Saya tidak bisa melakukan 10 pergantian pemain. Mengganti Valverde adalah tindakan pencegahan. Ia mengalami sesuatu pada tendon Achilles-nya, dan kami harus menangani hal itu dengan sedikit kehati-hatian".

Ia melanjutkan "Setelah 3 hari dari pertandingan yang berat, kami meraih kemenangan, dan gol-gol kembali datang setelah tekanan, dan hal ini sangat saya sukai, tetapi kami tidak selalu bisa melakukan tekanan tinggi. Dalam pertandingan seperti pertandingan hari ini, kami bisa melakukannya".

Ia mengingatkan "Sampai saat ini saya belum melihat tim yang tidak memiliki pemain berbakat. Wajar jika mereka menciptakan ancaman atau mencetak gol ke gawangmu. Namun kemenangan ini layak diraih".

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