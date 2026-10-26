Mourinho ungkap kejutan Yamal: "Saya melihatnya dari jarak 10 meter dan saya paham!"

Real Madrid, di bawah asuhan Jose Mourinho, berhasil memenangi El Clasico atas Barcelona dengan skor 2-1, dalam laga ketat yang dimenangi tim Kerajaan berkat dwigol Kylian Mbappe, di samping organisasi pertahanan yang meredam bahaya tuan rumah, terutama Lamine Yamal, yang mengalami kesulitan besar untuk menembus sisi kiri Real Madrid.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", kemenangan tersebut memperkuat posisi Real Madrid dalam persaingan La Liga, setelah memangkas jarak dengan Barcelona menjadi 3 poin, sehingga memberi Mourinho dorongan baru menyusul kemenangan-kemenangan terakhir tim di liga dan Liga Champions Eropa, serta membaiknya performa mereka di atas lapangan.

Yamal di bawah tekanan

Sisi kanan menjadi salah satu duel individu paling menonjol dalam pertandingan ini, setelah Marc Cucurella berhasil membatasi pergerakan Lamine Yamal, yang tampak frustrasi dalam beberapa momen akibat kesulitan melewati bek Spanyol tersebut.

Pada menit ke-32, Yamal memprotes wasit Martinez Munuera, menuntut kartu untuk Cucurella setelah pelanggaran yang dilakukannya terhadap sang pemain, dengan menganggap bahwa bek itu berulang kali melakukan pelanggaran terhadapnya tanpa menerima kartu kuning.

Tayangan ulang mengungkap upaya bintang Barcelona untuk memancing lawannya melakukan pelanggaran yang bisa membuatnya terkena kartu, setelah ia menahan bola selama sekitar sepuluh detik dalam salah satu serangan, dalam upaya mendorong Cucurella untuk melanggarnya.

Mourinho mengakui kecerdasan Yamal

Meski rencana pertahanannya berhasil, Mourinho tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap kemampuan Lamine Yamal, dengan menegaskan bahwa melihatnya dari dekat mengungkapkan level sang pemain secara lebih jelas dibandingkan yang terlihat melalui layar televisi.

Pelatih asal Portugal itu berkata: "Saya tidak memahami seberapa bagus para pemain kecuali ketika mereka berada di hadapan saya. Di televisi saya kehilangan perspektif. Saya melihat Lamine dari jarak 10 meter dan saya memahami kualitasnya."

Ia menambahkan bahwa Yamal adalah pemain yang sangat cerdas dan sulit dikawal, menjelaskan bahwa ia berusaha memancing Cucurella untuk mendapatkan kartu kuning, tetapi bek Real Madrid itu menangani situasi dengan baik. Ia juga memuji kontribusi Diouamnde dalam mencegah Barcelona memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan menciptakan peluang-peluang berbahaya.

Pernyataan lama mengungkap sifat tantangan

Akar tantangan antara Yamal dan Cucurella berawal dari pernyataan Yamal sebelumnya terkait bergabungnya sang bek ke timnas Spanyol, ketika ia mengatakan, dalam perbincangan dengan program "Tiempo de Juego" di radio "Cadena COPE", bahwa ia mengabari Cucurella akan bermain di laga pertama dalam susunan pemain utama, sedangkan pada laga kedua ia akan duduk sebagai cadangan karena akan dikalahkannya.

Dalam El Clasico, Cucurella melanjutkan duel hingga akhir pertandingan, meski mendapat cemoohan dari tribun, sementara wasit tidak mengeluarkan kartu kuning terhadapnya di babak pertama, meski ia melakukan beberapa pelanggaran terhadap penyerang Barcelona.

Duel ini mengingatkan pada pertemuan Chelsea dan Barcelona di Liga Champions Eropa, ketika Cucurella berhasil meredam bahaya Yamal dan menampilkan performa bertahan istimewa yang membuatnya meraih penghargaan pemain terbaik pertandingan.