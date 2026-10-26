Mourinho Ungkap Kejutan Yamal: "Saya Melihatnya dari Jarak 10 Meter dan Langsung Paham"!

Real Madrid, di bawah asuhan Jose Mourinho, berhasil memenangi El Clasico atas Barcelona dengan skor 2-1, dalam laga ketat yang dimenangkan tim ibu kota berkat brace Kylian Mbappe, serta organisasi pertahanan yang berhasil meredam bahaya tuan rumah, terutama Lamine Yamal, yang menghadapi kesulitan besar dalam menembus sisi kanan pertahanan Real Madrid.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", kemenangan ini memperkuat posisi Real Madrid dalam perburuan gelar Liga Spanyol, setelah memangkas selisih dengan Barcelona menjadi 3 poin, sekaligus memberi suntikan baru bagi Mourinho menyusul rentetan kemenangan terakhir timnya di liga dan Liga Champions Eropa, serta peningkatan performa di atas lapangan.

Yamal di bawah tekanan

Sisi kanan menyaksikan salah satu duel individu paling menonjol dalam pertandingan, setelah Marc Cucurella berhasil membatasi pergerakan Lamine Yamal, yang tampak frustrasi di beberapa momen akibat kesulitan melewati bek Spanyol tersebut.

Pada menit ke-32, Yamal memprotes wasit Martinez Munuera, menuntut agar Cucurella diberi kartu akibat pelanggaran yang dilakukannya terhadap sang pemain, dengan menganggap bahwa bek itu berulang kali melakukan kesalahan terhadapnya tanpa menerima kartu kuning.

Rekaman mengungkap upaya bintang Barcelona untuk memancing lawannya melakukan pelanggaran yang bisa berbuah kartu, setelah ia menahan bola sekitar sepuluh detik dalam salah satu serangan, dalam upaya mendorong Cucurella menjatuhkannya.

Mourinho mengakui kecerdasan Yamal

Meski rencana pertahanannya berhasil, Mourinho tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap kemampuan Lamine Yamal, dengan menegaskan bahwa melihatnya dari dekat mengungkap level sang pemain secara lebih jelas dibandingkan yang tampak melalui layar televisi.

Pelatih asal Portugal itu berkata: "Saya tidak memahami sebagus apa para pemain kecuali ketika mereka berada di depan saya. Di televisi saya kekurangan perspektif. Saya melihat Lamine dari jarak 10 meter dan saya pun memahami kualitasnya."

Ia menambahkan bahwa Yamal adalah pemain yang sangat cerdas dan sulit dijaga, seraya menjelaskan bahwa sang pemain berusaha memancing Cucurella agar mendapat kartu kuning, tetapi bek Real Madrid itu menangani situasi tersebut dengan baik. Ia juga memuji kontribusi Diomande dalam mencegah Barcelona memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan menciptakan peluang berbahaya.

Pernyataan lama mengungkap sifat tantangan

Akar persaingan antara Yamal dan Cucurella berawal dari pernyataan sebelumnya dari pemain pertama terkait bergabungnya sang bek ke timnas Spanyol, di mana ia mengatakan, dalam perbincangan untuk program "Tiempo de Juego" melalui radio "Cadena COPE", bahwa ia memberi tahu sang bek akan bermain pada pertandingan pertama di susunan utama, sementara akan duduk sebagai cadangan pada pertandingan kedua karena ia akan mengalahkannya.

Dan dalam El Clasico, Cucurella melanjutkan duel hingga akhir pertandingan, meski mendapat cemoohan dari tribun, sementara wasit tidak mengeluarkan kartu kuning terhadapnya pada babak pertama, kendati ia melakukan beberapa pelanggaran terhadap penyerang Barcelona.

Duel ini mengingatkan kembali pada laga Chelsea melawan Barcelona di Liga Champions Eropa, saat Cucurella berhasil meredam bahaya Yamal dan tampil defensif memukau yang mengantarkannya meraih penghargaan pemain terbaik dalam pertandingan.