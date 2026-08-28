Vinicius Junior asal Brasil kembali ke Stadion Santiago Bernabeu dengan sosok yang berbeda seiring dimulainya musim baru, setelah memastikan masa depannya dengan memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid hingga tahun 2032, guna memulai babak baru dalam perjalanannya di dalam tim, dengan tema paling menonjol berupa menerima peran barunya dan berupaya mengembalikan level terbaiknya.

Menurut yang diberitakan surat kabar Spanyol "AS", Vinicius menjalani musim kesembilannya dengan kostum Real Madrid, namun posisinya di dalam proyek tim tidak lagi seperti pada musim-musim yang lalu, setelah Kylian Mbappe dan keberadaan Bellingham menjadi dua wajah paling menonjol tim di bawah kepemimpinan pelatih Portugal Jose Mourinho, hal yang diterima sang winger Brasil setelah memperpanjang kontraknya.

Vinicius menunjukkan dalam dua laga pertama di liga bahwa dirinya siap menghadapi realitas barunya jauh dari perbandingan-perbandingan, di mana ia mencetak satu gol dan menciptakan satu gol lainnya di hadapan Real Sociedad, beberapa hari setelah pertandingan melawan Espanyol yang menyaksikan kegemilangan Bellingham, sementara Mbappe memulai musimnya dengan kuat dan mencetak 3 gol ke gawang Real Sociedad.

Awal baru bagi Vinicius juga tampak berbeda dalam hal hubungannya dengan para pendukung Real Madrid, setelah selama beberapa bulan terakhir ia mengalami kondisi ketegangan akibat menurunnya levelnya dan ketidakjelasan masa depannya bersama klub, dan muncul suara cemoohan terhadapnya dalam pertandingan melawan Real Sociedad, tetapi cemoohan itu tidak berlangsung lama setelah sang pemain mulai mengembalikan pengaruhnya di dalam lapangan.

Perubahan yang menentukan itu datang ketika Vinicius mencetak dan menciptakan satu gol lainnya, sehingga berkontribusi secara langsung pada kemenangan Real Madrid, sehingga suara tribun secara bertahap berubah dari cemoohan menjadi tepuk tangan, dalam sebuah pemandangan yang mengembalikan sedikit dari hubungan yang menyatukan sang pemain dengan para pendukung selama periode-periode terbaiknya.

Mourinho memutuskan untuk mengganti Vinicius setelah gol tersebut, agar sang pemain mendapatkan dukungan dari para pendukung Santiago Bernabeu, dengan menjelaskan usai pertandingan: "Saya tidak akan menurunkan Vini seandainya bukan karena gol itu, dan seandainya bukan karena perasaan positif tersebut. Saya berpikir lebih baik menggantinya setelah gol itu, dan bagus menurunkannya agar ia merasakan kecintaan para pendukung."

Pelatih Portugal itu menyadari bahwa kembalinya Vinicius ke level yang biasa ia tampilkan merupakan unsur penting dalam proyek baru Real Madrid, sementara tampaknya sang pemain sendiri telah memutuskan untuk menutup lembaran kontroversi dan perbandingan, serta menata ulang kartu-kartunya di dalam tim, dengan harapan "malam cemoohan" itu berubah menjadi awal dari sebuah babak baru dengan tema kegemilangan sekali lagi.