Mourinho terkejut: Mengapa sanksi larangan bertanding untuk Vinicius diumumkan satu jam sebelum laga Roma?

Pelatih Jose Mourinho mengkritik waktu pengumuman hukuman larangan bermain empat laga di LaLiga untuk pemainnya, Vinicius Junior, yang diumumkan hanya beberapa saat sebelum Real Madrid menjalani laga penting di Liga Champions melawan tuan rumah Roma pada Rabu malam ini, di Stadion Olimpico, ibu kota Italia.

Mourinho berkomentar soal hukuman Vinicius, yang menyusul kartu merahnya pada laga terakhir melawan Villarreal di LaLiga: "Saya pikir komite harus ditanya mengapa mereka memutuskan untuk mempublikasikan kabar hukuman Vinicius beberapa menit sebelum ia menjalani laga penting di Liga Champions."

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Ia melanjutkan: "Real Madrid adalah klub Spanyol, jadi mengapa mereka menyiarkan kabar ini sekarang? Mengapa tidak mereka umumkan pagi ini? Atau besok pagi? Mengapa satu jam sebelum pertandingan?"

Vinicius akan tampil sebagai starter, bersama Kylian Mbappe dan Yan Diomande di lini serang.

Dalam konteks lain, Mourinho menjelaskan alasannya memainkan duet Rudiger dan Konate di jantung pertahanan melawan Roma, dengan mengatakan dalam keterangan pers sebelum menghadapi "Giallorossi": "Saya menyukai duet ini saat melawan Villarreal, dan bagaimana keduanya melindungi tim ketika kami bermain dengan sepuluh pemain. Saya memercayai mereka pada laga malam ini, dengan mempertimbangkan atmosfer penuh gairah yang akan diciptakan para suporter Roma."

Ia menambahkan: "Saya tidak mengatakan Huijsen akan tampil buruk, tetapi saya pikir pengalaman Rudiger akan bermanfaat malam ini."











