Sosok Jose Mourinho memicu kontroversi di lingkungan Real Madrid seiring bergulirnya musim, menyusul citra baru yang diusung pelatih asal Portugal tersebut, yang terlihat lebih rukun dan penuh empati dalam penampilan publiknya, serta tidak begitu mirip dengan Mourinho yang emosional dan kontroversial yang membalikkan klub kerajaan dan sepak bola Spanyol 15 tahun lalu.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Mourinho beralih dari slogan "bersamaku atau melawanku" yang membelah suporter Real Madrid menjadi dua kubu yang nyaris saling bermusuhan, menuju retorika persatuan yang berusaha ia adopsi dalam proyek barunya. Lalu, apakah perubahan ini merupakan realitas yang sesungguhnya atau sekadar ilusi? Dan apakah ini akan menjadi pendekatan yang lazim sepanjang musim, ataukah bagian dari salah satu strategi media yang diandalkan pelatih asal Portugal itu sepanjang kariernya?

Saat ini Mourinho menerapkan gaya yang ramah selama penampilan perdananya di hadapan media, dengan selalu memberikan ruang sorotan kepada para pemainnya, berfokus pada aspek-aspek murni sepak bola, serta menghindari segala jenis kontroversi, kecuali melontarkan beberapa pernyataan mencolok di sana-sini, dan memberikan bobot pada retorikanya yang melampaui sekadar menjawab pertanyaan para jurnalis.

Hingga kini, setelah hanya empat konferensi pers, Mourinho belum terlibat dalam kontroversi apa pun, dan memilih nada damai dengan media, wasit, institusi, dan para pemain, yang merupakan berkas-berkas paling menonjol yang membentuk pertempuran dalam pengalaman pertamanya di Stadion Santiago Bernabeu, dan menyebabkan kehabisan tenaga yang berakhir dengan kepergiannya lebih awal pada 2013, meski kontraknya saat itu masih berlaku.

Mourinho yang baru, yang tampil dengan citra sang juru damai selama periode keduanya di bangku cadangan Stadion Santiago Bernabeu, bertolak belakang dengan sosok pria jahat yang ia perankan selama pengalaman pertamanya sebagai pelatih Real Madrid 16 tahun lalu.

Arsip surat kabar dan memori kolektif masih menghadirkan kembali bentrokan-bentrokannya yang terkenal dengan para jurnalis dan pesaing, seperti Guardiola dan Preciado, para pemain timnya, seperti Iker Casillas dan Pedro Leon, dan para wasit, di samping berbagai sikapnya yang mencerminkan keangkuhan dan kepribadiannya yang sangat emosional, sifat-sifat yang juga membuatnya meraih ketenaran luas selama dua periodenya di bangku cadangan Chelsea dan Inter Milan.

Mourinho berkata sebelum penampilannya kembali di Stadion Santiago Bernabeu melawan Real Sociedad: "Sejak bertahun-tahun lalu, dan bukan baru sekarang, saya merasa lebih tenang, dan lebih mampu mengendalikan perasaan saya."

Kondisi saat ini tampak menguntungkan di Real Madrid, tetapi banyak suara memperkirakan munculnya Mourinho yang lama ketika kesulitan bertambah, entah dalam bentuk hasil negatif atau saat terjadi masalah di dalam ruang ganti.

Mourinho berkata dalam konferensi pers pertamanya musim ini: "Kita akan lihat apa yang terjadi ketika masa-masa buruk datang, karena masa itu pasti akan datang, dan frustrasi pun akan datang. Para pemain membantu saya untuk tidak menghadapi masalah."

Untuk saat ini, Real Madrid berjalan dalam suasana yang sangat tenang, di mana kemenangan-kemenangan beruntun, antusiasme yang menyelimuti tim, dan komitmen para pemain menjaga Mourinho yang lama tetap tersembunyi.



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