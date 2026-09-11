Pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, menanggapi pernyataan Presiden Federasi Sepak Bola Maroko, Fouzi Lekjaa, terkait hak negaranya untuk menjadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2030, yang tuan rumahnya adalah Spanyol, Portugal, dan Maroko.

Dalam konferensi pers yang digelar hari Jumat ini menjelang pertandingan Real Madrid melawan Rayo Vallecano, yang dijadwalkan berlangsung besok Sabtu di Liga Spanyol, pelatih asal Portugal itu ditanya mengenai pendapatnya tentang tempat yang seharusnya menjadi tuan rumah final turnamen yang akan diselenggarakan 4 tahun mendatang.

Mourinho berkata, sebagaimana dikutip surat kabar Spanyol "AS": "Ada perbedaan antara tempat di mana pertandingan seharusnya digelar, dan tempat di mana aku berharap pertandingan itu digelar."

Ia menambahkan sambil tertawa: "Maafkan aku, aku ingin final itu digelar di Lisbon."

Namun ia mengatakan bahwa pertandingan itu seharusnya digelar di Stadion Santiago Bernabeu, markas klubnya Real Madrid.

Ia menjelaskan: "Aku akan memberikan jawaban ini bukan karena aku pelatih Real Madrid, tetapi karena jika kau bisa bermain di sebuah stadion legendaris dan bersejarah, tempat sebagian pemain terbaik dalam sejarah sepak bola pernah bermain... maka final itu harus digelar di sini. Dan aku akan mengatakan hal yang sama seandainya aku menjadi pelatih Benfica."

Pernyataan Mourinho ini muncul setelah polemik yang kembali mencuat seputar tempat penyelenggaraan laga final Piala Dunia mendatang, akibat pernyataan mengejutkan yang dilontarkan Lekjaa.

Lekjaa mengatakan kemarin Kamis dalam sebuah acara Partai Keaslian dan Modernitas di Kota Bouznika: "Yang harus kalian ketahui adalah bahwa Provinsi Benslimane akan mendapat kehormatan menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030."

Lekjaa menuturkan bahwa negaranya akan menjadi tuan rumah pertandingan tersebut di Stadion Hassan II Besar, sebuah stadion yang masih dalam tahap pembangunan, yang akan menampung 115 ribu penonton.

Namun kemudian surat kabar "Marca" mengutip sumber resmi di Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" yang membantah adanya janji kepada Maroko untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030, seraya menegaskan bahwa "keputusan akan diambil pada waktu yang tepat".